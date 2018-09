Die Zukunft verspricht Neues - und Bewährtes. Der aktuelle Comic auf dieser Seite, plastic dog, gehört in der nächsten Woche der Vergangenheit an. Wie gewohnt, wechseln wir die Illustratoren. Henning Wagenbreht und Jörg Liebsch, die sich mit plastic dog seit Januar auf ein neues - nämlich multimediales - Cartoon-Terrain begeben haben, zeichneten insgesamt 24 Geschichten für das Leben. Den Lesern ist die eigenwillige Figur in dem vergangenen halben Jahr ans Herz gewachsen. Ihr Schöpfer zeigt sich auch zufrieden. Für mich war es ein Experiment, sagt Henning Wagenbreht - ein durchaus gelungenes: 2000 ZEIT-Leser pro Monat haben sich plastic dog im Internet angesehen, 660 haben sich den Comic monatlich auf ihren Pocket-Computer heruntergeladen. Nach den Geschichten aus der Zukunft übernimmt von der nächsten Ausgabe an wieder die Gegenwart. Besser gesagt, sie kommt zurück: Der Zeichner Stefan Katz und der Autor Max Goldt werden als Duo Katz und Goldt die vor einem halben Jahr unterbrochene Postkarten-Kommunikation zwischen Bolko und Bronko wieder aufnehmen. Die erste Folge führt sie nach Kassel.