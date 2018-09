Es muss jetzt mal gesagt werden: Dieser Mangel an außenpolitischem Ehrgeiz ist für links und patriotisch fühlende BürgerInnen ein echtes Ärgernis.

Da betreibt die Regierung Deutschlands Kandidatur als ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrats. War auch Zeit: Wer in den UN die Zeche zahlt, und zwar nicht zu knapp! (an dritter Stelle nach USA und Japan), wird ja wohl auch noch was bestellen wollen dürfen. Nichts für ungut, Freunde, aber dass Tony und Jacques wegen der paar Atomraketen und (rostigen) Flugzeugträger mit den Amerikanern, Russen und Chinesen zusammen bestimmen, wo’s in der Welt langgeht… Aber der Punkt ist doch: Wieso nur das Veto im Sicherheitsrat? Wann bekommt die Bundesmarine einen (einen?) eigenen Flugzeugträger? Jetzt, wo sie im Antiterroreinsatz die Weltmeere durchpflügt, erübrigt sich auch das Parkplatzproblem in der Ostsee. Kann man Atomraketen nicht etwa auch zu guten Zwecken (Beispiel: Fidel Castro vor der kubanischen Exilmafia schützen) benutzen? Man muss ja nicht gleich Strom draus machen. Reichlich unkreativ – für eine europäische Großmacht mit globalem Verantwortungsanspruch – ist auch der Einsatz unserer Truppen. Wozu haben wir GSG 9 und KSK, wenn sie nicht echte Menschheitsbedrohungen bekämpfen dürfen – wie den Einsatz genmanipulierter US-Getreidesorten in Afrika? Oder Tibet befreien? Guantánamo? Puerto Rico?

Also: Auf zum Griff nach der Friedensmacht! Oder darf man das heute nicht mehr sagen? Constanze Stelzenmüller