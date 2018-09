Inhalt Seite 1 — Clinton und Simenon Seite 2 Auf einer Seite lesen

Es ist nicht zu leugnen, dass Bill Clinton mir zu denken gibt, freilich nur in einem Punkt. Der Punkt ist seine Antwort auf die Selbstbefragung, was er denn da mit seiner Praktikantin angestellt hat. Clinton schrieb: "Ich habe etwas aus dem schlimmstmöglichen Grund getan. Nur weil ich es konnte."

Ich weiß nicht, ob "schlimmstmöglich" ein deutsches Wort ist. Da ich das amerikanische Original nicht besitze, halte ich mich an das Schlimmstmögliche, nämlich an diese Übersetzung. Ich will auch nicht kleinlich sein, sondern den großen Gedanken verstehen. Warum sagt der Mann nicht, ich habe es getan, weil ich sinnlich erregt war. Auf einem höheren Niveau könnte er sagen, ich tat es, denn ich war geil wie Lumpi, und ich bin’s, bei Gott, geblieben. Warum verschließt er sich dieser schönen Aussicht?

Ohne Zweifel: Er durchlief eine Gehirnwäsche. Das Problem war ja nicht, was er getan hat, sondern dass er damit erwischt wurde. Frau und Tochter haben den Mann in die Mangel genommen, monatelang wurde er im Weißen Haus auf ein Sofa ausquartiert. Brav ging er mit zur Eheberatung, und danach wird er sich gewiss nicht mehr erwischen lassen. Das Fesselnde an der Begründung seines "schrecklichen moralischen Irrtums" ist die Umdeutung seiner Triebhaftigkeit, über die er sich ja auch freuen könnte, in eine finstere Machtgeschichte: "Keinen Sex" hat dieser wunderbare Mann nur ausgeübt, weil er es konnte.

Was hat das mit Simenon zu tun? Simenon hat bekanntlich Sex mit Gott weiß wie vielen Frauen ausgeübt. Zugegeben, es ist nicht leicht, den Zusammenhang herzustellen, da bedarf es eines Vermittlers. Ich nehme dafür Axel Rühe, der gesagt hat: "Simenon hat in seiner Roman-Enzyklopädie den Menschen des zwanzigsten Jahrhunderts erfunden", und es kann einem vorkommen, "als seien die Menschen des zwanzigsten Jahrhunderts ein einziger langer Traum Simenons". Das Allzumenschliche, dieses Clintonische an Männern zum Beispiel, diese Kammerspiele (nach-)bürgerlicher Individualitäten – die Perspektive dafür hat Simenon unnachahmlich aus Kitsch und scharfsinniger Psychologie, aus Kolportage und großartigem Realismus entwickelt.

Man lese nur Der Teddybär in der hervorragenden Übersetzung von Ingrid Altrichter, ein Diogenes-Taschenbuch, jüngst erschienen im Rahmen der Neuausgabe von Simenons Schriften. Der Anfang des Buches versetzt den Leser in die Lage von Jean Chabot, einem Arzt, den von ferne die großbürgerlichen Mediziner Prousts grüßen. In Chabots Zwölfzimmerwohnung herrscht Tristesse: Der Mann ist ausgehöhlt, die Familie – eine einzige Qual. Er hat nicht nur eine Frau, sondern auch eine Geliebte, seine Sekretärin, aber auch die – eine einzige Qual. In seinen Kreisen schreit man nicht, man verständigt sich untereinander gerne durch beredtes Schweigen, haupt-sächlich dadurch, dass man – solange der gesellschaftliche Status aufrecht bleibt – mehr oder minder demonstrativ übergeht, was man einander vorwerfen müsste.

Chabot betrachtet angeödet das eigene Leben von außen und benützt dafür eine Strategie, die der Verinnerlichung des Beobachtetwerdens in einer modernen Gesellschaft entspricht: Er stellt sich vor, was ein Zeuge in dieser oder jener Situation über ihn sagen würde. Psychologisch hat diese imaginierte Zeugenschaft die Funktion, wenigstens in der Vorstellung jemanden zu haben, der bezeugt, dass man existiert. Währendessen sieht einem Chabot keiner an, was mit ihm los ist.

Plötzlich passiert ein Moment, in dem die Gefühllosigkeit nachgibt: Auf einem Bett in der Klinik liegt eine junge, liebreizende Frau und schläft. Sie hat ihre Stelle in der Klinik erst vor kurzem angetreten, der Chef wird von Zärtlichkeit bewegt und schläft seiner Angestellten bei: "Noch nach Monaten konnte er nicht sagen, ob sie sich in jener Nacht dessen, was geschah, bewusst war. Sie hatte die zarte Haut einer Blondine, und in dem feuchtwarmen Bett, in dem sie so unschuldig aussah, erinnerte sie ihn an jene großen Teddybären, die die Kinder im Schlaf an sich drücken."

Der Roman wiederholt ein altes Märchen, das ständig wahr wird: das Märchen von der Zerstörung der Unschuld. Ausgehöhlte Menschen und diejenigen, die schöpferisch zu ihrer Leere beitragen, sind gefährlich. Ihre Angst vor Lebenszeichen ist groß. Die Angst können sie nur unterdrücken, indem sie die Lebenszeichen unterdrücken. "Ich habe etwas aus dem schlimmstmöglichen Grund getan. Nur weil ich es konnte." Das hätte auch Chabot sagen können. Der Satz wäre kein Fremdkörper in einem Roman von Simenon gewesen.