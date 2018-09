Inhalt Seite 1 — Und was sagt der Wetterbericht? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Kein Freund, kein liebender Angehöriger und kein fairer Gegner würde in der Situation, die Ihre Illustration zeigt, den Ratschlag "Kurs halten bis zum (sicheren) Kentern" geben. Wäre ich Freund, Angehöriger, kundiges Besatzungsmitglied oder Eigner des Schiffes, würde ich je nach Situation zum Beidrehen oder Ablaufen raten. Einerseits, um Ruhe ins Schiff zu bringen, der Besatzung Gelegenheit zu geben, sich etwas zu erholen, Wetterberichte und Vorhersagen zu hören, und andererseits, um gegebenenfalls Ziel oder Kurs oder beides neu zu bestimmen.

Rigobert Schimmer, Warstein/Belecke

Wir sollten glücklich sein. Deutschland funktioniert noch. Die Regierungen der letzten dreißig Jahre haben ihre eigene Wandlungsfähigkeit weit unterschätzt. Politiker, die erzählen, dass die notwendigen Veränderungen dem einen oder anderen wehtun müssen, dürfen dann nicht die Wahlergebnisse derer, die diese Änderungen endlich anpacken, ins Lächerliche ziehen.

Was könnte ein besserer Gradmesser dafür sein, dass die Reformen funktionieren und damit natürlich "wehtun", als die krass sinkende Wahlzustimmung für jene, die sie verursachen?

Wähler wählen keine staatsmännischen Ziele, sie entscheiden nach dem eigenen Wohlbefinden. Wie wäre es sonst erklärbar, dass wieder jene Schergen mit Versprechungen gewählt werden, gegen die man vor 15 Jahren in Montagsdemos auf die Straße ging? Wie sollte erklärt werden, dass die Regierung, die 18 Jahre Zeit hatte, das Land mit (wie man heute weiß) falschen Versprechen ruhig zu stellen, sich kurz darauf so großer Zustimmung für die Schadenfreude über jene erfreut, die sich trauen, die Dinge zurechtzurücken?

Ich habe weiß Gott diese Regierung nicht gewählt. Aber mittlerweile ziehe ich den Hut vor einer rot-grünen Chaotentruppe, denn sie schaffen völlig überraschenderweise Schritt für Schritt das, was die vorhergehenden Bannerträger nie wollten: zu handeln, damit Deutschland in Zukunft weiter funktioniert, auch wenn es den Wählern wehtut. Wo aber für so viele unterschiedliche Interessen gehandelt wird, wie in einem Bund von 16 Ländern, da fallen Späne. Schließlich hat Deutschland heute mehr Konkurrenz als jemals zuvor in der Geschichte. Sehen wir der Regierung das damit verbundene Chaos in der Werkstatt nach, solange sie nur weiter anpacken. Jetzt muss Europa das Gleiche schaffen.

Alexander Jochum, München