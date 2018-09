Inhalt Seite 1 — Ein Präsident auf Jobsuche Seite 2 Auf einer Seite lesen

An den ökonomischen Debatten merkt man, dass in den USA der Wahlkampf begonnen hat. 112000 neue Arbeitsplätze haben die Statistiker im Juni gezählt, ein recht niedriger Wert und nur halb so viele wie von Experten an der Wall Street erwartet. In normalen Zeiten gäbe man nicht viel auf die Kennziffern eines einzelnen Monats, doch diesmal war die Reaktion gewaltig.

Der demokratische Präsidentschaftsbewerber John Kerry gräbt seinen alten Spruch wieder aus, dass Bush "der erste Präsident seit Herbert Hoover wird, unter dessen Wacht mehr Jobs verloren gehen als neu entstehen". Seit dem Amtsantritt von George W. Bush seien gut eine Million Jobs verloren gegangen. "Pessimist!", kontert das Weiße Haus. Vom jobless growth, dem kürzlich noch befürchteten Wachstum ohne Arbeitsplätze, könne in Amerika keine Rede mehr sein. In den vergangenen neun Monaten seien 1,5 Millionen neuer Arbeitsplätze entstanden. Wer hat Recht?

Kaum jemand zweifelt an, dass sich die amerikanische Konjunktur zuletzt kräftig erholt hat. Manche Wirtschaftsforscher sprechen schon davon, dass das amerikanische Sozialprodukt 2004 um fünf Prozent zulegen wird – es wäre das kräftigste Wachstum seit 1984, als sich Ronald Reagan erdrutschartig die Wiederwahl ins Weiße Haus sicherte. Gute Nachrichten kommen aus fast allen Wirtschaftssektoren, mit Ausnahme des produzierenden Gewerbes. Die Notenbank Federal Reserve sah sich vergangene Woche sogar genötigt, die Zinsen anzuheben. Die Unternehmen stellen auch wieder ein. Bloß: Von einem Bush-Boom an den Arbeitsmärkten kann bei genaueren Hinsehen keine Rede sein.

1,5 Millionen neue Jobs sind reichlich wenig. Würde sich der amerikanische Arbeitsmarkt ähnlich verhalten wie in den Erholungsphasen der vergangenen drei Konjunkturzyklen, dann wären jetzt schon deutlich mehr Arbeitsplätze entstanden – 5,5 Millionen nämlich. So hatten es die Wirtschaftsberater des Präsidenten im Frühjahr 2003 angekündigt. Bis Ende 2004, so ihr Versprechen, sollte es vollbracht sein.

Stattdessen bleibt die Lage an den Arbeitsmärkten angespannt, die Arbeitssuche fällt so schwer wie zuvor, und die Reallöhne der meisten Angestellten sind über das vergangene Jahr gesunken. Der Demokrat John Kerry hält jetzt besonders gerne Ansprachen vor frustrierten Arbeitern. George W. Bush kann die versprochenen 5,5 Millionen Stellen bis zur Wahl am 2. November sicher nicht mehr präsentieren.

Was zu der umstrittenen Frage zurückführt, warum sich der Arbeitsmarkt überhaupt so schleppend erholt. Die gewohnten Theorien der Makroökonomen versagen diesmal: zum Beispiel, dass die US-Wirtschaft um mindestens zwei Prozent wachsen muss, damit die Arbeitslosigkeit auch nur um ein Prozent sinkt. Doch die Wirtschaft wächst längst kräftig, sodass Ökonomen auf der Suche nach Erklärungen andere Indizien ins Auge fassen müssen. Etwa die beschleunigte Flucht von Arbeitnehmern in neue Branchen. Auch die amerikanischen Produktivitätsziffern sind ungewöhnlich hoch, selbst wenn man dem zuletzt veröffentlichten Rekordwert von 4,5 Prozent nicht traut. Namhafte Wachstumsexperten wie Robert Gordon halten ein langfristiges Produktivitätswachstum von drei Prozent über die kommenden Jahre für möglich.

All diese Beobachtungen deuten auf einen grundlegenden Strukturwandel in der amerikanischen Wirtschaft hin – ob man ihn an Umbauten in den Konzernen festmachen will oder an Effizienzgewinnen durch Computerarbeit, am Siegeszug der New Economy rings um das Internet oder am Outsourcing in ferne Länder. Strukturwandel bedeutet, dass eine große Zahl von Angestellten auch bei einer wirtschaftlichen Erholung nie mehr in ihre alte Art von Job zurückkehren kann. Neue Arten von Arbeitsplätzen müssen her. Die Jobbeschreibungen der Firmen passen schlechter zu den Fertigkeiten der Arbeitssuchenden, Lohnvorstellungen klaffen auseinander. Für eine rasche Erholung am Arbeitsmarkt spricht dieses Szenario nicht.

Es gibt noch mehr Probleme an den Arbeitsmärkten. Die Zahl der neuen Stellen mag ansteigen, doch die Zahl der Arbeitssuchenden wächst genauso schnell, schon weil die erwachsene Bevölkerung der Vereinigten Staaten jährlich um etwa 1,4 Millionen zulegt – eine Folge der Einwanderung. Neuerdings suchen zudem viele Amerikaner wieder nach Arbeit, die in den Jahren der Flaute "ausgestiegen" waren oder im informellen Sektor überwintert hatten. Es mag an den Nachrichten vom Aufschwung liegen, an entleerten Sparbüchern oder überzogenen Kreditkarten – doch in den vergangenen drei Monaten sind 629000 dieser neuen Arbeitssuchenden auf den Arbeitsmarkt zurückgekehrt. Die Mobilisierung einer Reservearmee.