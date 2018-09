Diplom und Magister sind passé. Alle deutschen Hochschulen stellen ihre Studienangebote auf Bachelor und Master um. Hat diese Anpassung an internationale Abschlüsse den Studentenaustausch mit den USA bereits erleichtert?

Im Gegenteil, unsere Arbeit ist nicht einfacher, sondern schwieriger geworden. Bei den amerikanischen Hochschulen herrscht große Verunsicherung, was ein deutscher Bachelor wirklich wert ist. Bisher existierten feste Vereinbarungen zwischen beiden Ländern über die Geltung von Studienleistungen. Die Faustformel hieß: 13. Schuljahr plus deutsche Zwischenprüfung plus zwei Semester entspricht in der Regel dem amerikanischen Bachelor. Diese Gleichung gilt für die neuen Abschlüsse nicht mehr zwingend.

Das hat die Folge, dass deutsche Studenten vermehrt Probleme haben werden, ihr Bachelor-Studium in den USA anerkannt zu bekommen und an einer guten Uni in ein Graduiertenprogramm aufgenommen zu werden. Das macht uns große Sorge.

Sinn der Reform ist doch gerade, die Studiensysteme zu vereinheitlichen, indem sich Europa auf die Abschlüsse einigt, die weltweit gültig sind, nämlich Bachelor und Master.

Wir begrüßen diese Harmonisierung ausdrücklich, da sie die Mobilität der Studenten erleichtert. Bisher gilt das jedoch eher innerhalb Europas. Ob diese Abschlüsse außerhalb der europäischen Grenzen auch kompatibel sind, darüber hat man sich offenbar keine Gedanken gemacht.

Wo liegen die konkreten Probleme?

In den USA ist der Bachelor (BA) ein berufsvorbereitender Abschluss. Die Absolventen hängen danach ein Fachstudium an einer Professional School dran, beginnen eine akademische Karriere an einer anderen Hochschule oder fangen an zu arbeiten. In Deutschland dagegen ist der Bachelor oft nur eine Durchgangsstation auf den Master hin. Zudem bekommt man den BA in Deutschland nach drei, in den USA jedoch erst nach vier Jahren. Da sagen sich die Verantwortlichen an den amerikanischen Hochschulen aus formaler Perspektive: Das kann doch nicht das Gleiche sein.