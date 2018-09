"Der Furchtsame im Leben wird auch im Schach furchtsam sein, der Draufgänger im Leben sich auch im Schach auf den König stürzen" (Julien Green, französisch-amerikanischer Schriftsteller im Tagebuch).

Genauso sieht es der russische Weltmeister Wladimir Kramnik: "Ich glaube, dass jeder Schachspieler den gleichen Stil im Schach wie im Leben hat." Und führt dies in New in Chess aus: "Wenn ich jemandes Schachstil betrachte und diesen dann mit seinem Charakter vergleiche, sehe ich genau das Gleiche. Ebenso glaube ich, dass sich dein Stil mit der Lebenseinstellung ändert. Mein Stil jedenfalls hat sich sehr geändert." – "Es wäre interessant", so Kramnik weiter, "zehn oder zwanzig Partien eines unbekannten Spielers zu sehen und dann seinen Charakter aufgrund seines Schachstils zu erklären. Oder umgekehrt." Doch wie ist es, wenn jemand im Schach kompensatorisch die latenten Seiten seines Wesens lebt, der Zurückhaltende im Leben plötzlich waghalsige Opferattacken reitet? Die Ungarin Judit Polgar, die mit Abstand beste Schachspielerin der Welt, die auf dem Schachbrett wilder angreift als nahezu alle Männer, bescheidet klar: "Der Schachstil hat gar nichts mit dem Charakter zu tun!" Punktum. Andererseits – verbirgt sich in der apodiktischen Form der Aussage vielleicht doch mehr als der nackte Wortinhalt? Vor seinem Match mit Judit meinte Exweltmeister Boris Spassky, Frauen brächten es nicht ganz nach oben, weil ihnen der Killerinstinkt fehle. Nach seiner Niederlage lobte er Judits Spiel als "männlich". Alles ganz schön verwirrend.

Zurück zu Kramnik: "Schon mit sechs Jahren war ich nicht von Opfern oder Mattangriffen fasziniert, vielmehr von guten Positionspartien. Das ist nicht normal für einen Jungen, aber so war es. Und ist es immer noch." Hörten wir nicht, dass sich sein Stil geändert hat?

Sehen Sie, wie Kramnik als Weißer beim Schnellschachturnier in Monaco (welches er als geteilter Erster mit Morosewitsch vor Anand und Iwantschuk) gegen seinen Landsmann Peter Swidler sogar in einer Blindpartie (also ohne Ansicht des Brettes) mit einer hübschen Kombination entscheidend Material eroberte? Helmut Pfleger

Auflösung aus Nr. 28:

Wie setzt Weiß am Zug in der Diagrammstellung in drei Zügen matt, dann ohne den Springer e1 in vier und ohne den Springer e1 und den Bauern h2 in fünf Zügen? Der Schlüsselzug im Diagramm ist 1.Txg3! , worauf nach 1...Lxg3 2.Sf3 Lxh2 3.g4 bzw. nach 1...Lxe1 2.Th3+ Lh4 3.g4 matt setzt. Ohne den Springer e1 geht es so: 1.hxg3 Le3 2.Tg4 Lg5 3.Th4+! Lxh4 4.g4 matt. Und schließlich ohne Springer e1 und Bauer h2: 1.Tb7! Le3 2.Tb1 Lg5 3.Th1+ Lh4 4.Th2! gxh2 5.g4 matt bzw. 1...Lg1 2.Tb1 Lh2 3.Te1! Kh4 4.Kg6 und in jedem Fall 5.Te4 matt