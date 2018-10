Inhalt Seite 1 — Daseinsgründe und Urlaubslektüre Seite 2 Auf einer Seite lesen

In einer Boulevardzeitung habe ich eine entsetzliche Meldung aus Belgien gelesen: "Karrieremänner werden im Urlaub oft depressiv!" Wie oft kann man denn in einem Urlaub depressiv werden? Die belgische Liga gegen Depression jedenfalls hat in der Urlaubszeit Hochbetrieb. Ein Anruf krisengeschüttelter Männer nach dem anderen. Die Expertin Muriel Vanderveken erklärt: "Für diese Männer ist die Arbeit Daseinsgrund und Basis ihres Selbstbewusstseins. Wenn sie nichts zu tun haben, fühlen sie sich unruhig und nutzlos."

Mir kann Derartiges im Urlaub nicht passieren: Erstens bin ich das ganze Jahr über depressiv, und zweitens arbeite ich, wie man sieht, auch im Urlaub an meiner Karriere. Ja, Urlaub, das ist die Zeit, in der ich jedes Jahr – etwas herablassend – eines dieser Ferienlesebücher der großen Taschenbuchverlage rezensiere. Meine Herablassung kommt aus tiefstem Herzen, nämlich aus Mitleid für das saisonale Produkt: Bücher zur Jahreszeit – im Herbst sind die Sommerbücher bereits überholt. Was geschieht mit den Urlaubsbüchern vom vorigen Jahr, stapeln sie sich bis hinein in die Privatgemächer der Verleger? Und gibt es ihn wirklich, den Käufer, der sich sagt: "Na, jetzt habe ich Urlaub, was ich noch brauche, ist das Urlaubslesebuch"?

Es könnte allerdings auch sein, dass es jedes Jahr dasselbe Buch ist, das als "Sommerlektüre", als "Ferienlesebuch" auf den Markt geworfen wird. Ich würde es nicht merken, keiner würde es merken, denn diese Geschichtensammlungen zum puren Zeitvertreib ruinieren das Gewicht jeder einzelnen Geschichte. Alles wird gleichgemacht – ungefähr so wie der heiße Sommertag am Strand die Sekunden, die Minuten und die Stunden gleichmacht, sie in eine einzige Eigenzeit, in den "Urlaub" verwandelt. Ich gebe zu, dass ich eine Vorliebe für die Ferienlesebücher des Heyne-Verlages habe. Diese haben nämlich einen strandtauglichen Plastikumschlag. Wenn man mit ihnen nicht untertaucht, um die herrlichen Korallenbänke zu mustern, kann man ruhig zur Lektüre im Seichten sitzen. Das bisschen Wasser, das ein Buch dabei abkriegt, tropft wie nichts ab.

Edward Shrimpton hat ein Handtuch und britischen Geist

Damit ist auch in diesem Jahr das Ferienlesebuch des Heyne-Verlags, herausgegeben von Petra Neumann, besprochen; es trägt zu Recht den Untertitel: Geschichten für sonnige Stunden. Aus diesem Buch werde ich einen Satz für das übrige Jahr mitnehmen; er steht in der Geschichte Ein echter Gentleman von Jeffrey Archer und lautet: "Nie wäre ich Edward Shrimpton begegnet, hätte er nicht ein Handtuch gebraucht." Das atmet britischen Geist.

Aber es hilft nichts, angesichts einer Erzählung aus dem dtv- Urlaubslesebuch, zusammengestellt von Lutz-W. Wolff, ist mir die Herablassung leider vergangen. Der Elefant verschwindet von Haruki Murakami hat mich an die Ursprünge der Leseerfahrungen zurückgeführt, an denen man zugleich staunt und begreift. Der Text ist eine der Antworten auf ein Problem, das sowohl eine erhabene als auch eine niederträchtige Tradition hat: Gibt man den Daseinsgrund der Menschen mit diesem oder jenem Grund an, dann verfährt man dogmatisch. Verlegt man diesen Daseinsgrund in den absoluten Abgrund, dann gäbe es ehrlicherweise nichts mehr zu sagen; nur Schweigen wäre adäquat. So sucht man, weil der Mensch gerade vor diesem Problem nicht verstummen kann, eine Rede, die den Abgrund nicht verschweigt, die aber auch bestimmte Gewissheiten des Daseins akzeptiert. Intellektuell ist das eine Art docta ignorantia über die Daseinsgründe, und künstlerisch ist es der Versuch, die Rede in der Schwebe zu halten: Man muss aus der Frage nach dem Grund die Antwort als ein Schweigen heraushören.

Genau dies geschieht in der Erzählung vom verschwundenen Elefanten: Keiner weiß, wie der Elefant aus seinem Käfig herausgekommen ist. Auch sein Wärter ist weg. Die umliegenden Berge werden durchsucht – man findet nichts. Die Polizei versucht – und das ist ein Spiel mit dem Nichts –, die Erfolglosigkeit der Suche "durch exzessive Sicherung des jetzt leeren Elefantenhauses wettzumachen". Allein der Ich-Erzähler hat etwas beobachtet, ohne in der Lage zu sein, seinen Sinnen zu trauen: Das Größenverhältnis zwischen dem Wärter und seinem Elefanten habe sich verändert, ein Gleichgewicht zwischen beiden habe sich hergestellt. Die Menschen lösen das Rätsel, indem sie es nicht lösen. Sie vergessen den Elefanten, und wer andere daran erinnert, spürt Reue: "Ich hätte nie vom Elefanten anfangen dürfen. Es war ein – wie soll ich sagen – in sich zu geschlossenes Thema."