Abgabetermin für die Seminararbeit in zwei Tagen – und noch keine Zeile geschrieben? Dann aber nichts wie ran! Nur noch kurz einen Kaffee kochen. Und vorher ein bisschen Ordnung auf dem Schreibtisch schaffen, bei dem Chaos kann man ja keinen klaren Gedanken fassen. Oh je, durch die dreckigen Fenster kommt kaum Licht; also ganz schnell putzen.

"Aufschiebeverhalten" heißt dieses Phänomen, von dem vor allem Studenten heimgesucht werden. Wer diese Neigung, unangenehme Aufgaben bis zum letzten Drücker vor sich herzuschieben, bisher für nur allzu menschlich gehalten hat, wird jetzt eines Besseren oder vielmehr Schlechteren belehrt. Eine Studie der Uni Münster rückt die von Angelsachsen procrastination benannte und bereits viel beforschte Verhaltensweise in die Nähe einer Störung. Zumindest konnte eine gewisse Kopplung von Aufschiebeverhalten und Depressionen, Versagensangst und Desorganisiertheit gezeigt werden. Studierende der Geisteswissenschaften sind stärker befallen als Studenten von eher strukturierten Fächern, Männer häufiger als Frauen. Zum Glück kann man gegen das Problem etwas unternehmen: Betroffene sollen sich – empfiehlt die Münsteraner Studie – in der Psychotherapie-Ambulanz der Universität beraten lassen. Also: Nach dem Fensterputzen erst noch eben schnell bei der Uni-Ambulanz vorbeischauen.

Sabine Etzold