Inhalt Seite 1 — Konfetti und Klartext? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Ganze vier Tage hat sich John Kerry ausbedungen, um an seiner Rede für den Parteitag in Boston zu arbeiten. Fast eine Ewigkeit, legt man die kurz getakteten Terminkalender von Spitzenpolitikern als Maßstab an. An vier normalen Tagen amerikanischem Wahlkampf kommt ein Kerry oder Bush oder Edwards oder Cheney schon mal auf 14 verschiedene Wahlkundgebungen, über tausende von Kilometer im ganzen Lande verstreut. Kerrys Klausur hat ihren Grund: Wenn er am kommenden Donnerstag zum Präsidentschaftskandidaten der Demokraten gewählt wird, dann muss er auch entsprechend reagieren. Das heißt, eine Rede vom Format eines Präsidenten halten, die über das eigene Programm informiert, die integriert, die aber auch durch Schärfe und Kraft das Signal zum politischen Aufbruch gibt. Die Gelegenheit zu "Kerry pur" - zur Stellungnahme ohne Reduzierung auf Soundbites und ohne Störmanöver des Gegners - kommt im Wahlkampf nicht mehr wieder. Kerry hat am Donnerstag nur einen einzigen Schuss, und der muss sitzen. Auch der Zeitpunkt spielt eine Rolle. Viele Amerikaner brechen in den Sommerurlaub auf oder werden sich, wenn die Olympiade anfängt, von der Politik nur ungern ablenken lassen. Zum Ende des Sommers haben die Republikaner mit ihrem Parteitag das Wort. Es gilt also, jetzt einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen.

Vertraut man den aktuellen Meinungsumfragen, dann hat Kerry gegen Bush zum Ende der ersten Phase des Wahlkampfes ein wenig Boden gut machen können. Dies nach Monaten, in denen das Wahlbarometer keine eindeutige Tendenz aufwies. Anfang Juli jedoch führt Kerry in fünf von sechs Umfragen mit zwei bis sechs Prozentpunkten vor dem Amtsinhaber - den Stimmen absorbierenden "Naderfactor" mal ausgeklammert.

Woher kommt dieses zarte demokratische Grün in dem politisch geradezu festgefrorenen Land? John Edwards wird als neuer zweiter Mann der Kerry-Kampagne einen Bonus gebracht haben. Und dann zeigt die Enttäuschung ihre Spuren: Dem Wahlkämpfer Bush zerrinnt sein Kernargument wie Staub in den Händen, wonach die Gefangennahme Saddam Husseins Amerika sicherer gemacht hat, der Irak-Krieg aller Mühen und Dollar wert war. Die Amerikaner, durch Berichte aus dem Kongress, durch die inflationären Terrorwarnungen von der Regierung selbst und durch die fortgesetzten Verluste im Irak ernüchtert, glauben mehrheitlich nicht mehr, dass das Land sicherer geworden ist oder der Krieg sich gelohnt hat. Sie verweigern dem selbst erklärten Kriegspräsidenten die Rückendeckung: Mehr als 50 Prozent sagen, dass Bush es nicht verdient hat, wiedergewählt zu werden.

Sind Kerrys festerer Tritt auf dem brüchigen Eis der Wählergunst und die Demontage Bushs als Kriegspräsidenten eine gute Ausgangsposition, um einen nachhaltigen Auftritt in Boston zu landen und Stimmen auf seine Seite zu ziehen? Eigentlich ja. Wäre da nicht ein Problem, das sich an anderen Umfragedaten wiederum festmachen ließe. Der Anteil der Menschen, die sagen, dass sie viel oder ziemlich viel von Kerry wissen, ging über die Monate März bis Juni zurück, im März waren es 68, im Juni 57 Prozent. Kerry wirkt für viele noch immer schemenhaft. Und das trotz neuer Rekorde in Finanzierung und Ausmaß von Rundfunkwerbung allein im ersten Halbjahr dieses Jahres. Die Verschwommenheit Kerrys liegt zum einen daran, dass er das hoch emotionale Thema Terror und Krieg lange Zeit dem Präsidenten überlassen hat. Als der Abu-Ghraib-Skandal im Mai seinen Höhepunkt erreichte und das Mark der Nation traf, hat eine durchdringende Kritik des Herausforderers lange auf sich warten lassen. Kerry hat sich dafür ausführlich den Fragen, wie man die Reform des Gesundheitswesens bewerkstelligen und das Erziehungssystem verbessern sollte, gewidmet. Wie schwer es ist, Wähler damit zu begeistern, wissen wir in Deutschland nur zu genau.

Zum anderen gilt für Kerry auch eine innere Unklarheit. Möge es Populismus, nüchterndes Eingeständnis in die Widersprüchlichkeit der Wirklichkeit und die Unvollkommenheit politischen Handelns sein: Kerry hat die Schwäche, die eigenen Positionen in kurzer Zeit zu verändern, zu verkomplizieren oder sich davon zu distanzieren. Das Ergebnis dieses Räsonnierens sind verwirrte Wähler. Beispiel Abtreibung: Kerry hierzu: als Katholik nein, als Verfechter von Bürgerrechten ja. Beispiel Homosexuellen-Ehe: Kerry: nein, aber die Bundesstaaten sollen es jeweils für sich regeln. Sein Rivale Bush macht es sich mit einem zweifachen "Nein" leichter und damit auch den Wählern, die genau wissen, wofür der Präsident in diesen Punkten steht.

Wo Kerrys Themen-Agenda erst in Laufe der Zeit eine wärmere Tönung bekommen hat, so ist die Dramaturgie des bevorstehenden Parteitages voll davon bestimmt. Mit der Beschwörung von "Werten" und von (nationaler) "Stärke" werden die Demokraten Saiten zum Klingen bringen, die die Menschen in einem Wahlkampf auch hören wollen als eine positive Orientierung in die Zukunft. Wer nur buchhalterisch durchgerechnete finanzielle Lösungen präsentiert und keine integrierende Vision bietet, wird in einem optimismus- und einheitssüchtigen Land wie Amerika nicht überzeugen.

Der Parteitag bietet Kerry Gelegenheit (und Pflicht), mehr von seinen ureigensten Überzeugungen preiszugeben als die 30-sekündigen Spots im Radio oder im Fernsehen es sonst erlauben. Wenn es stimmt, dass nach dem 11. September 2001 die Ernsthaftigkeit in die amerikanische Politik zurückgekehrt ist, wenn es richtig ist, dass viele den Wahlkampf für langweilig halten, dann könnte Kerry am 29. Juli triumphieren, wenn er aus seiner Nachdenklichkeit eine Tugend macht und seinen Ernst in der Sache wie in seinen Positionen klar unterstreicht.