Sie lasen rund 2,5 Millionen Seiten und befragten etwa 1.200 Personen. Hätten die Anschläge auf das World Trade Center verhindert werden können? hieß die Kernfrage, die die Kommissare beantworten wollten. Sie arbeiteten 20 Monate lang, um die Anschläge bis ins Detail zu analysieren und Verantwortliche zu finden.

Gestern veröffentlichten sie das Ergebnis ihrer Arbeit, einen Bericht von 567 Seiten und 1.500 Fußnoten. Darin kritisieren die Kommissare die Regierungen unter Bush und Clinton. Beide Präsidenten haben die Bedrohung durch Al-Qaida vor dem 11. September 2001 nicht voll erkannt, so die Kommissare. "Die Angriffe vom 11. September waren ein Schock, aber sie sollten nicht überrascht haben", sagte der Vorsitzende der Kommission, Thomas H. Kean. In der Zusammenfassung des Abschlussberichts steht: "Keine der Maßnahmen der US-Regierung von 1998 bis 2001 hat den Al-Qaida Plan gestört oder verzögert. Quer durch die Regierung gab es Versagen von Vorstellung, Politik, Befähigung und Management." Dennoch sagte Kean, die Kommission wolle keine Schuld zuweisen. Stattdessen geben die Kommissare Ratschläge: Sie empfehlen ein nationales Antiterrorzentrum und einen nationalen Geheimdienstdirektor, der nicht nur die CIA sondern auch mehrere Regierungsbehörden übersehen soll. Auch der Kongress benötige neue Strukturen, denn er habe sich der Terrorbedrohung nicht ausreichend angepasst, so die Kommissare.

Präsident Bush empfing den Vorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden der Kommission im Weißen Haus und sagte: "Ich freue mich darauf, ihre Empfehlungen zu studieren und mit den verantwortlichen Parteien in meiner Regierung zu arbeiten, um diese Empfehlungen voranzubringen". Außerdem werde seine Regierung mit dem Kongress zusammenarbeiten, um die Ratschläge der Kommissare umzusetzen. Dennoch verpflichtete Bush seine Regierung nicht unmittelbar dazu, fundamentale Veränderungen einzuführen. Denn die Vorschläge der Kommissare beinhalten auch Einschränkungen der Befugnisse des Verteidigungsministeriums und wichtiger Regierungsmitglieder. "Donald Rumsfeld wird diesen Wechsel kaum willkommen heißen", schrieb die New York Times. John Kerry stimmte den Befunden der Kommission zu und forderte die Administration und den Kongress auf, zusammenzuarbeiten. Sollte er im November die Wahl gewinnen und die Reformen noch nicht eingeleitet sein, wolle er einen Notfall-Sicherheitsgipfel aus beiden Parteien einberufen, so Kerry.

Die Empfehlungen der Kommissare ergeben sich insbesondere aus Lücken im Informationsfluss innerhalb und auch zwischen der CIA und dem FBI. Die CIA habe versäumt, die Namen zweier Todespiloten vom 11. September rechtzeitig auf eine Terroristenliste zu schreiben. Das FBI habe zu fallbezogen und zu dezentralisiert gearbeitet. Außerdem steht im Bericht, dass der Iran und die Hisbollah weit engere Beziehungen mit Al-Qaida hatten als angenommen. Eine Bindung von Al-Qaida zum Iran soll näher gewesen sein als zum Irak. Bush hatte bereits zu Beginn dieser Woche verkündet, dass die USA die Rolle des Irans in den Anschlägen untersuchen. Vor diesem Hintergrund erschließt sich auch eine primäre Funktion des Abschlussberichts, die unabhängig von Kritik an den Empfehlungen der Kommissare ist: Fakten zusammenzutragen, die bei der Aufklärung der Anschläge helfen.

Insgesamt nennen die Kommissare im Abschlussbericht zehn Möglichkeiten, in denen die Bush- und Clinton-Regierungen die Flugzeugentführungen hätten entdecken oder verhindern können. Das demonstriert erstens, wie tief die geforderten Reformen greifen müssen. Zweitens verdeutlicht die Kritik die Aussagen der Kommissare, nicht parteiisch sein zu wollen und sich vom Wahlkampf zu distanzieren. Obwohl fünf der Kommissare republikanisch und fünf demokratisch sind, stimmen sie in ihren Befunden überein – auch wenn ihre Ergebnisse ein negatives Bild auf einen demokratischen und republikanischen Präsidenten werfen. Besonders Bush, dessen Wahlkampfthema "Amerika ist sicherer" lautet, schadet die Kritik des Berichts. Die Einstimmigkeit der Kommissare zeigt deshalb wiederum die nachhaltige Wirkung der Anschläge, vor denen jeder Dissens auch drei Monate vor der Wahl verschwindet.

Das Trauma der Anschläge wird auch dabei helfen, die Reformen umzusetzen. Trotzdem bleibt der Einflussbereich des Berichts begrenzt und vor der Wahl wird der Kongresses keine tiefgreifenden Veränderungen beschließen können - die Kommissare veröffentlichten ihren Bericht am letzten Tag der Sitzungsperiode des Kongress vor den nationalen Parteitagen. Dennoch hat die Kommission schon jetzt ein wichtiges Ziel erreicht: Sie hat einen Maßstab für Veränderung gesetzt. Dabei hat sie gezeigt, dass die Nation auch während eines Krieges fähig zur Selbstreflexion ist. Ob diese Reflexion dauerhaften Nutzen hat, kann sich nun konkret daran überprüfen lassen, ob und wie die Vorschläge der Kommission im kommenden Jahr verwirklicht werden.

Laden Sie sich hier den Bericht der Untersuchungskommission als PDF herunter (englische Fassung, 7,2 MB)