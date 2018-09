Die Hypothekenbanken, die öffentlich-rechtlichen Landesbanken und in einer Reihe von Bundesländern auch die Sparkassen müssen sich beim Wettbewerb um Sparer und Geldanleger auf neue Konkurrenz einstellen. Der Grund: Das so genannte Pfandbriefprivileg, das bisher die Ausgabe dieser festverzinslichen Wertpapiere auf einen engen Kreis von Geldinstituten begrenzt, soll im nächsten Jahr fallen. Einen entsprechenden Gesetzentwurf hat das Bundesfinanzministerium jetzt den anderen Ministerien, Ländern und Verbänden der Kreditwirtschaft zur Stellungnahme zugesandt.

Künftig sollen sich alle Kreditinstitute an diesem Geschäft beteiligen können, sofern sie bestimmte Voraussetzungen wie etwa die erforderliche Qualifikation des Personals und eine ausreichende Kapitalausstattung vorweisen können. Der Pfandbrief, mit dem Hypothekenkredite finanziert werden und der deshalb als sichere Geldanlage gilt, sei ein echtes Vorzeigemodell an den internationalen Finanzmärkten, dessen Erfolg sichergestellt werden muss, heißt es in der Begründung des Gesetzentwurfs. Allein im vergangenen Jahr haben die zurzeit noch privilegierten Institute Pfandbriefe im Nominalwert von 211 Milliarden Euro abgesetzt.