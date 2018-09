Diese Insel hat gleich mehrere Namen. Der gebräuchlichste von ihnen geht auf einen Piraten zurück, der das Atoll zu Beginn des 18. Jahrhunderts als Unterschlupf benutzt haben soll.

Recht viel mehr können Menschen mit dem Riff auch nicht anfangen. Es hat rund acht Kilometer Umfang und besteht aus Korallen, die sich auf einen absinkenden Vulkankomplex aufgelagert haben. Auf diesen Korallen wächst nichts, es gibt höchstens Regenwasser (vor allem zwischen Mai und Oktober), es gibt keine Bodenschätze (außer vielleicht den, den der Pirat versteckt hat), keinen Hafen, nicht einmal eine vernünftige Ankerbucht.

Rätselhaft also, warum es im Jahr 1855 von einem 11 000 Kilometer entfernten Land annektiert und 42 Jahre danach von einem sehr viel näher gelegenen Staat besetzt wurde. Auch Spanien und Costa Rica sowie einige Privatleute in den USA und in Großbritannien meldeten zwischendurch ihre Besitzansprüche an, doch seit knapp 70 Jahren gehört es wieder zu jener großen Nation. Die Sprache dieser Nation gilt auch als offizielle Amtssprache – obwohl das Atoll unbewohnt ist.

Diese Nation hat der Welt wiederholt gezeigt, was man mit einsamen Atollen Furchtbares anfangen kann. Ob uns das der Lösung des Rätsels näher bringt?

Rafi Reiser

