Freie Plätze in den Master-Fernstudiengängen Erwachsenenbildung und Schulmanagement hat die TU Kaiserslautern noch bis zum 31. August zu vergeben. www.zfuw.de

Für Führungskräfte, Führungsnachwuchs und deren Mitarbeiter, die oft kurzfristig mit eiligen Projekten betraut werden, veranstaltet die AFW Wirtschaftsakademie das kürzeste Kompaktstudium Projektmanager. Der berufsbegleitende Fernlehrgang vermittelt das Instrumentarium für Projektteams in nur sechs Monaten mit einer durchgehenden Fallstudie.

www.afwbadharzburg.de

Ein Dialog- und Rhetoriktraining bietet die Königsteiner Akademie für Jugendliche zwischen 16 und 21 Jahren an. Das dreitägige Seminar kostet 294 Euro. Die nächsten Termine sind 3. bis 5. und 10. bis 12. September sowie 5.

bis 7. November. www.koenigsteiner-akademie.de

Den Bachelor of Nursing vergibt die Evangelische Fachhochschule Berlin vom Wintersemester an. Am Ende des achtsemestrigen Studiums steht neben dem akademischen Grad der Berufsabschluss zum Gesundheits- und Krankenpfleger.

Weitere Informationen unter Telefon 030/84 58 22 15 oder -237