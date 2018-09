Pfarrer Ian Paisley hat den Vorurteilen über seinen Starrsinn wieder alle Ehre gemacht. Seit dreißig Jahren schreit Nordirlands britischster Brite im Grunde nichts anderes als "Never! Never! Never!". Nie und niemals nicht werde Ulster irisch. Nie und niemals nicht werden Paisleys protestantische Mannen das Friedensabkommen für die Krisenprovinz akzeptieren. Nie und niemals nicht werde sich seine Partei mit dem politischen IRA-Ableger Sinn Féin in ein Parlamentsrund setzen.Wie kam Tony Blair dazu, vom jüngsten britisch-irisch-nordirischen Gipfeltreffen in Leeds Castle einen Durchbruch zu erwarten? Seit zwei Jahren liegt die nordirische Provinzregierung in einem künstlichen Koma. London hatte Ulster kurzerhand wieder unter Direktverwaltung gestellt, nachdem die gesamte Friedensarchitektur unter dem Druck der radikalen Unionisten zusammenzubrechen drohte. Erst, forderten die Protestanten, müsse die IRA ihre Waffen abgeben, bevor über eine gemeinsame Regierung nachgedacht werden könne.Das, konterte Sinn Féin, stand so nicht im Karfreitagsabkommen von 1998. Stattdessen müsse erst einmal die protestantische Polizei abgeschafft und als neutrale Ordnungsmacht neu gegründet werden. So ging das jahrelang.Seit den Kommunalwahlen im vergangenen Jahr standen sich nun zu allem Überfluss Sinn Féin und Paisleys Democratic Unionist Party (DUP) als stärkste irisch-nationalistische beziehungsweise britisch-unionistische Lager gegenüber. Vorbei die Zeit der moderaten Annäherungspolitiker David Trimble und John Hume. (Erinnert sich noch jemand an die beiden Friedensnobelpreisträger?) Doch Blairs Hoffnung mag genau auf dieser neuerlichen Konfrontation der Extreme gegründet haben: Wenn die schlimmsten Todfeinde von einst sich jetzt einigen, dann könnte der Frieden in Nordirland tatsächlich gesichert sein.Umsonst gehofft. Statt die historische Chance zum Händedruck zu nutzen, warf Paisley dem Sinn-Féin-Chef Gerry Adams einen neuen Fehdehandschuh hin. Die IRA müsse erst "abgeschafft" werden, bevor man weiterrede. Dies hatte Adams vor der Konferenz sogar vage in Aussicht gestellt. Jetzt wird in Belfast weiterverhandelt. Und Blair hofft erneut. Diesmal, dass die IRA vielleicht schon in der kommenden Woche von sich hören lässt. Aber wie, sollte die Untergrundarmee dies denn tatsächlich erklären, schafft sich eine vielköpfige Bewegung ab? Die IRA ist kein eingetragener Verein, der sich aus dem Register löschen ließe. Sie ist in Wahrheit viele Gruppen: national bepinselte Mafia, Drogengangs, Schmugglerringe, Splittergruppen (Real IRA, Continuity IRA), ...Selbst wenn Adams die Auflösung befehlen sollte – folgen werden ihm nur jene, die ihren Kampf ohnehin schon gekämpft haben. Adams selbst würde als Verräter gebrandmarkt und Angst um sein Leben haben müssen. Auch das war schon immer so im irischen Freiheitskampf.Das Problem Nordirland wird sich wohl erst mit einer neuen Generation lösen. In etwa 18 Jahren stellen die Katholiken (sie bekommen schlicht mehr Kinder) die Bevölkerungsmehrheit in der Provinz. Da kann Paisley schreien, so viel er will. Und die IRA? Sie wird im besten Falle irgendwann zum Veteranenverein mit Folkloreabteilung. Abschaffen können wird sie niemand.