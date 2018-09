Inhalt Seite 1 — So machen wir’s! Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wie immer war der Anfang schwer: Mit einem holpernden "Bongjurrr" begann Raoul Kronenberg* seine französische Karriere. Als medizinischer Direktor in der Vertriebsniederlassung eines deutschen Pharmaunternehmens in Paris und Chef von 16 französischen Mitarbeitern. Später erzählte ihm eine Kollegin, dass sie nach seinem Einstieg nicht geglaubt habe, dass er den Job schaffen würde. "Heute lachen wir beide über meinen Start. Ich habe das Gefühl, dass mein Stil hier sehr geschätzt wird. Deutsche gelten als zuverlässig und ehrlich." In seinen sechs Jahren in Paris hat sich Raoul Kronenberg an die französische Art gewöhnt und die französischen Kollegen sich an seine. Er fühlt sich wohl auf seiner Position. Und er hat viel gelernt über die Unterschiede in den deutsch-französischen Arbeitswelten.

Beeindruckt hat Kronenberg das Talent der französischen Manager zum Strukturieren. "Unglaublich, wie sie ohne jede Vorbereitung die systematische Analyse eines Problems präsentieren können", schwärmt er. Der 42-Jährige selbst darf diskutieren, wie er will, denn als Vorgesetzter hat sein Wort immer Gewicht. Im comité de direction, der wöchentlichen Sitzung der Geschäftsführung, kam er mit einer deutschen Verhaltensweise allerdings nicht weit. Als er anfangs seine Ideen direkt einbrachte, wurden sie häufig abgeschmettert.

Wichtige Entscheidungen werden schon vor der Sitzung getroffen

Schnell fiel ihm auf, dass die französischen Direktoren anders vorgingen: Sie sprachen sich im Voraus mit dem Geschäftsführer und dem Finanzdirektor ab. Während Deutsche oft ergebnisoffen in Sitzungen gehen, klären Franzosen das meiste bereits in informellen Gesprächen vorab. Wichtiges wird oft sogar beiläufig im Flur oder am Kaffeeautomaten besprochen. Kronenberg hat dazugelernt – seitdem er seine Vorschläge abspricht, werden sie in der Regel angenommen. Der französische Ansatz bietet Vorteile, findet er heute. "Es blökt nicht jeder einfach los. Außerdem sind die Akteure viel besser vernetzt als bei uns."

Als ein Manko empfindet er dagegen die geringere Effizienz in der Teamarbeit. "Die basiert in Deutschland auf der Idee des Konsensus. Im besten Fall entscheiden wir zusammen. In Frankreich drücken sich in der Diskussion viele darum, eine Position einzunehmen; jeder muss erst einmal seinen Chef fragen." Das Hierarchie-Empfinden ist anders – in Frankreich ist es in der persönlichen Beziehung zwischen Chef und Mitarbeiter verankert. Der Chef entscheidet. Raoul Kronenberg wurde von seinen eigenen Vorgesetzten nahe gelegt, gegenüber seinen Mitarbeitern autoritär und direktiver zu sein. Die in Deutschland verbreitete Art, die Mitarbeiter bei der Entscheidungsfindung einzubeziehen, wird in Frankreich von diesen leicht als Führungsschwäche missinterpretiert – nach dem Motto: "Der ist so inkompetent, dass er schon uns fragen muss."

Auch Matthias Wieland hat entscheidende Unterschiede bei den französischen Nachbarn festgestellt: die Bevorzugung französischer Firmen in staatlichen Einkaufsabteilungen. Wieland ist in Friedrichshafen für den Aufbau einer der deutsch-französischen Hauptabteilungen von EADS verantwortlich. Ihm ist vor allem der andere Umgang mit Zulieferern aufgefallen. "Es gibt in deutschen Behörden kaum Interesse, die deutsche Industrie zu begünstigen. Deutsch sein genügt nicht, um den Auftrag zu bekommen. Preis und Qualität sind wichtiger", erklärt er. Bei den Franzosen sei das anders. Aus ihrer Sicht sei die deutsche Haltung naiv und kurzsichtig.

Auch im Verhalten der Manager innerhalb von EADS gibt es einen großen Unterschied – im Umgang mit Macht. "Das wird von Franzosen viel bewusster, viel strategischer gelebt. Da geht es um Interessen. Die werden systematisch verfolgt", sagt Wieland. In Deutschland geschehe das nicht so offensichtlich, und werde es bemerkt, werde man von den Kollegen schief angesehen.

Gern benennt man auch in einem weltweit agierenden französischen Energiekonzern internationale Akquisitionsprojekte nach napoleonischen Schlachten – das illustriert eine gewisse natürliche Verquickung von Staat und Wirtschaft. Das liegt vor allem daran, dass die staatlichen und wirtschaftlichen Eliten in Frankreich eine Einheit bilden. Jobwechsel aus der Verwaltung zu Unternehmen und zurück sind üblich und werden von manchen sogar als Königsweg nach ganz oben angesehen. Ebenso wie viele hochrangige Politiker haben viele Wirtschaftsbosse ihre Karrieren auf einer der angesehenen staatlichen Elitehochschulen begonnen – etwa auf der Verwaltungshochschule ENA (École Nationale d’Administration), die direkt dem Premierminister untersteht, oder der Ingenieurhochschule École Polytechnique, die zum Verteidigungsministerium gehört. Die Studenten sind bereits während ihrer Ausbildung verbeamtet und müssen nach dem Abschluss zehn Jahre für den Staat arbeiten – es sei denn, ein Unternehmen kaufte sie von dieser Verpflichtung frei. Im späteren Berufsleben liefern die Ehemaligennetzwerke den Absolventen Kontakte für die tägliche Arbeit, erleichtern den Arbeitsplatzwechsel und helfen, Geschäftsbeziehungen über Branchengrenzen hinweg zu knüpfen. In Deutschland spielen die Hochschulen und deren Alumnivereine keine vergleichbare Rolle. Ein Nachteil, denn die Spielregeln des europäischen Wettbewerbs haben sich auch für Manager längst gewandelt: Die lebenslange Konzernzugehörigkeit ist passé, und somit wird die Bindung an unternehmensübergreifende – und vielleicht auch internationale – Netzwerke immer wichtiger.