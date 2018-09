Berlin

Irgendwas ist falsch gelaufen mit dem Projekt einer linken Reform des Wohlfahrtsstaats. Einiges funktioniert zwar. Und wenn man der Devise folgt, "Reform ist, wenn’s klappt", dann könnte man ja zufrieden sein. Aber erstens klappt’s nicht immer so schön, wie in Dänemark, oder so halbwegs, wie in den Niederlanden, oder auch nur hoffentlich und im nächsten Jahr, wie in Deutschland. Und zweitens ist das egal, denn die Reform des Sozialstaats ist so oder so unpopulär. Damit verliert man Wahlen.

Möglicherweise liegt das allerdings weniger an den Reformen – als an den Reformern. Diese Möglichkeit spricht sich mittlerweile herum. Kritisch äußert sich nicht zuletzt der britische Soziologe Anthony Giddens, dessen Name für die Begriffswelt des Dritten Wegs steht, weil er für dieses umfassende Konzept einer neuen Sozialdemokratie enorme gedankliche Vorarbeit geleistet hatte. Unter anderem moniert Giddens, es sei eben nicht genug, dass etwas klappt. Und während es gut gewesen sei, die traditionell linke Wirtschaftsfeindlichkeit aufzugeben, sei es ein Fehler gewesen, dass manche Mitte-links-Reformer viele der – inzwischen längst gefallenen – Business-Helden geradezu bewundert hätten.

Andere kritisieren die Modernisierer radikaler, prinzipieller. Richard Sennett zum Beispiel, der amerikanische Soziologe, zurzeit an der London School of Economics. Er ist ständiger Gesprächspartner auch der New-Labour-Intellektuellen, man trifft ihn auf Konferenzen in Berlin oder auf Seminaren in abgelegenen Ortschaften wie dem malerischen Bellagio am Comer See, wohin ein bekannter Londoner Think Tank aus dem New-Labour-Umfeld gelegentlich zum Gedankenaustausch einlädt. Sennett spricht heute vom überzogenen Pragmatismus der Reformer, von der Verengung ihres Blicks auf das Machbare unter Verzicht auf eine Betrachtung des gesamten Bildes, also der Gesellschaft. Er amüsiert sich über die "policy-wonks", die Machbarkeitstechniker der neuen, pragmatischen Linken. Diese rastlosen Löser von Problemen sind für ihn selbst Teil dieser Probleme. "Ihre Überzeugung , es gebe für alles eine praktische Lösung, ist eine Krankheit von Mitte-Links. Diese Leute glauben, alles ist machbar. Damit verwechseln sie das Praktische mit dem Realistischen – ohne Blick auf den Hintergrund des Problems. Sie glauben, die Zukunft der Linken liegt darin, praktisch zu sein. Aber das ist ein Irrtum." Deutlicher gesagt: Wer Reformen versucht, soll die Machtstrukturen der Gesellschaft nicht übersehen.

Aber erklärt Sennett damit, warum die Rezepte der Mitte-links-Reformer so wenig populär sind? Warum konservative Parteien zumeist von ihrem Scheitern profitieren, obwohl sie ungleich mehr wollen als nur den Umbau des Sozialstaats, nämlich ein anderes System? Und warum die 13 "progressiven" Staats- und Regierungschefs aus aller Welt, von Äthiopien über Spanien bis Neuseeland, die sich Ende dieser Woche in Budapest treffen, zwar stolze Worte über ihre Entschlossenheit zum Fortschritt finden, in Wahrheit aber vergleichsweise kleinlaut sind?

Autoritärer Stil, kalte Vernunft und keine Ahnung vom Alltag

Tony Blair, Gerhard Schröder und Göran Persson haben in der Tat bessere Tage gesehen. Es war die Zeit vor dem Katzenjammer, damals, anno 2000, auf dem Berliner Gipfel der "Progressives", als der strahlende Bill Clinton seinen Auftritt zelebrierte, Frankreichs Ministerpräsident Jospin noch als aussichtsreicher Kandidat für das französische Präsidentenamt galt und Gastgeber Schröder sich gerade aus dem ersten Popularitätstief seiner Amtszeit herausgearbeitet hatte. Das waren Zeiten, Europa war immer noch rosarot (trotz des Haider-Erfolgs in Österreich), und um die Tafelrunde zu füllen, mussten noch nicht die politisch schwächelnden sozialdemokratischen Regierungschefs aus Tschechien und Ungarn mobilisiert werden.

Diese guten Jahre sind vorbei, kein Schönreden und keine Krisen des politischen Gegners täuschen darüber hinweg, dass das Projekt eines demokratisch-sozialen Gegengewichts gegen die globale neoliberale Meinungsführerschaft in Schwierigkeiten ist, um es milde zu sagen.