Welche Macke hat Olaf Köller? Einen Psychologen verdächtigt man schließlich, den Beruf gewählt zu haben, um sich selbst zu ergründen. "Vielleicht ist meine Macke, dass ich mich für ziemlich normal halte", sagt Köller, der gern mit Ironie Distanz zu sich und der Welt hält. Ihn habe schon immer das alltägliche Verhalten interessiert – warum handeln Menschen wie? Tatsächlich strahlt der jungenhaft wirkende Wissenschaftler eine angenehme Normalität aus; ein sportlicher Typ, leicht stiernackig. Wer ihm auf der Straße begegnet, vermutet in ihm eher einen Bauingenieur als einen Psychologen, den es in die Schulforschung verschlagen hat.

In den kommenden Wochen übernimmt dieser Normalo aller Voraussicht nach einen der ungewöhnlichsten Posten, die im deutschen Bildungswesen zu vergeben sind: Der 40-Jährige wurde zum Leiter des Instituts für Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) in Berlin berufen und damit zu einer Art Oberwächter über die deutschen Schulen. Die Berufungsverhandlungen stehen kurz vor dem Abschluss.

Das Institut ist neu, die Aufgabe heikel. Olaf Köller soll mit seinen noch zu rekrutierenden Mitarbeitern Auftragsforschung für die Kultusministerkonferenz (KMK) betreiben. Um die deutschen Schulen nach der Pisa-Pleite auf Vordermann zu bringen, haben sich die Kultusminister auf ein radikal neues Konzept geeinigt: Bisher gängelten sie die Lehranstalten mit Vorschriften und Lehrplänen, wobei niemand fragte, ob die Schulen die Erwartungen auch erfüllten. Nun erhalten die Pädagogen mehr Freiheit beim Vermitteln des Stoffs; dafür will die Politik strenger kontrollieren, was die Schüler tatsächlich gelernt haben.

Nachts schreckt er zuweilen hoch – und denkt ans Scheitern

Den Maßstab dafür sollen so genannte nationale Bildungsstandards liefern. Sie schreiben zum Beispiel fest, was Grund- oder Realschüler in Deutsch und Mathematik können sollen. Erste Standards sind bereits beschlossen; viele müssen noch entwickelt werden. Vor allem jedoch müssen die hehren Bildungsziele der Standards übersetzt werden in Tausende Aufgaben verschiedener Schwierigkeitsstufen, mit denen die Leistungen der Schüler gemessen werden können. Diese Arbeit soll das neue Berliner Institut übernehmen.

Das Testen von Schülern im großen Maßstab ist seit über zehn Jahren Olaf Köllers Metier. Er hat an bedeutenden Schulstudien mitgewirkt: an Timss und Pisa sowie an der großen Biju-Untersuchung, die die Schulleistungen von Jugendlichen über mehrere Jahre verfolgte. Unter Kollegen hat er den Ruf eines glänzenden Methodikers und Spezialisten für pädagogische Diagnostik. Außerdem sehen ihn viele als Musterschüler von Jürgen Baumert, dem Papst der deutschen Schulforschung, der den hiesigen Part der ersten Pisa-Studie verantwortete. Rund zehn Jahre war Baumert Köllers Chef – erst an der Kieler Uni, dann am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung. "Er hat mich geprägt", bestätigt Köller. Baumert habe ihn zu Höchstleistungen getrieben. "Wir wären für ihn durchs Feuer gegangen", sagt er und fügt hinzu: "Aber er weiß auch, was er an uns hatte."

Olaf Köller würde seinen neuen Job, einen hoch politischen Posten, nicht ohne Netz antreten. Wenn seine Uhr beim IQB ablaufen sollte, kann er auf seinen Lehrstuhl für Pädagogische Psychologie an der Universität Erlangen-Nürnberg zurückkehren. Und dennoch schreckt er nachts zuweilen hoch und denkt ans Scheitern. "Das IQB wird sicher in die jüngere deutsche Schulgeschichte eingehen", sagt er. "Ich wäre ungern derjenige, der es vermasselt hat."

Köller wird sich im Spagat zwischen Bildungspolitik und Erziehungswissenschaft üben müssen. Die KMK als Initiator ist auch der Finanzier des Instituts. Sie stellt, zunächst befristet auf fünf Jahre, jährlich 2,5 Millionen Euro bereit. Wissenschaftliche Heimat ist die Berliner Humboldt-Universität. Um dieser Liaison einen Rahmen zu geben, haben KMK und Humboldt-Uni nach guter deutscher Sitte einen Verein gegründet. Der Vorstand, der den Institutsleiter entlassen kann, besteht aus je zwei Vertretern beider Seiten. Für seine Berufung erhielt Olaf Köller das Plazet sowohl der roten und schwarzen Minister als auch das der Uni.