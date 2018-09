Eine Untersuchung von International Financial Services London (IFSL), einem Marketinginstitut des Londoner Finanzmarktes, hat ergeben, dass europäische Banken ihren amerikanischen Wettbewerbern in einigen Bereichen weit überlegen sind. 52 Prozent des täglichen weltweiten Devisenhandels finden in Europa (Euro-Zone plus Großbritannien, Skandinavien und die Schweiz) statt, nur 19 Prozent in Amerika. Und von dem Versicherungsmarkt kontrollieren die Europäer 48 Prozent, US-Banken nur 16 Prozent.