Frits Bolkestein verschafft sich einen starken Abgang. Vergangene Woche kündigte der scheidende Binnenmarktkommissar in Brüssel seine Klage gegen das deutsche Volkswagengesetz an. Und jetzt empfiehlt der Liberale seinem irischen Nachfolger Charlie McCreevy, Deutschland wegen des Dosenpfandes spätestens in drei Monaten vor den Luxemburger EU-Kadi zu ziehen. Am Berliner Kabinettstisch werden sie wieder mal stöhnen und schimpfen über diesen unsäglichen Holländer und sein Erbe. Und dabei allzu leicht überhören oder bewusst übertönen, dass zumindest beim Dosenpfand nicht allein der gestrenge Kommissar Bolkestein sich beklagt. Die deutsche Regelung führe zu einer Insellösung, also zu Protektionismus, kritisierte jetzt Karl-Heinz Florenz, frisch gebackener Vorsitzender des Umweltausschusses im Europäischen Parlament. Der CDU-Politiker hält das Berliner Vorgehen genau wie der Holländer für ein Foul auf dem Binnenmarkt. Noch ehe das Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof landet, wackelte dort bereits der zuständige Generalanwalt bedenklich mit dem Kopf. Was aus Berliner Sicht also zum europäischen Vorbild werden soll, wird in Brüssel als Alleingang geahndet. So sind die Spielregeln, mitentworfen von den Deutschen.