Handys und Hirntumoren werden oft miteinander in Verbindung gebracht. Der Beweis aber, dass Mobilfunk Krebs auslöst, fehlt bisher. Nun gibt es neue Indizien (Epidemiology, Vol. 15, S. 653). Der Umweltmediziner Anders Ahlbom vom schwedischen Karolinska-Institut untersuchte Fälle des seltenen Akustikusneurinoms, weil er vermutete, die ohrnahe Krebsform trete besonders häufig bei Handynutzern auf. Tatsächlich konnte Ahlbom nachweisen, dass Menschen, die über zehn Jahre hinweg ihr Handy mindestens einmal pro Woche benutzten, deutlich öfter an dem Krebs erkrankten als Nichthandynutzer - und zwar auf der Seite, auf der sie normalerweise telefonierten. Die Aussagekraft der Studie hält sich allerdings in Grenzen: Die früher weit verbreiteten strahlungsintensiven Analogtelefone werden heute nicht mehr eingesetzt.

Außerdem: Menschen, die viel mit dem Handy telefonieren, bemerken eine Schwerhörigkeit früher und gehen schneller zum Arzt. Bei ihnen wird ein solcher Tumor folglich häufiger diagnostiziert als bei jenen, die kein Handy benutzen.

Die ersten Vögel besaßen vier Flügel. Ein neuer Fund aus der chinesischen Liaoning-Provinz stützt die These, dass die Vögel als von Baum zu Baum hopsende Dinosaurier begannen und an Armen und Beinen ein Federkleid trugen (Nature, Vol. 431, S. 925). Bereits vor zwei Jahren entdeckte man einen Vierflügler: den wie eine Kreuzung aus Fledermaus und Eichhörnchen aussehenden Microraptor gui. Daraufhin untersuchte man auch den Urvogel Archaeopteryx genauer und konnte auf seinen hinteren Extremitäten eine leichte Fiederung nachweisen. Mit dem neuen Fossil aus der frühen Kreidezeit liegt ein weiterer Hinweis darauf vor, dass die Evolution der Vögel auf den Bäumen und nicht auf der Erde begonnen hat. Die Hinterflügel könnten den Urvögeln beim Manövrieren geholfen haben. Ihr Schwanzgefieder taugte dafür noch nicht. Im Vergleich zu dem heutiger Vögel war es spärlich ausgebildet.

Wer an Zöliakie leidet, reagiert überempfindlich auf Gluten, das in den meisten Getreidesorten enthaltene Klebeeiweiß. Die Autoimmunerkrankung ist weit verbreitet, einer von 200 Deutschen gilt als Zöli. Die einzige Therapie besteht im Verzicht auf glutenhaltige Nahrung. Dazu gehört zum Leidwesen vieler Betroffener das Bier. Mancher braut daher eigenes glutenfreies Bier. Nun bietet ein belgischer Brauer solch ein Bier erstmals in Deutschland an (www.belgae.de). Das Mongozo Quinua-Bier wird aus dem glutenfreien Pseudogetreide Quinoa (Inkakorn oder Perureis) gebraut. Die Deutschen Zöliakie-Gesellschaft nahm es in ihre Liste glutenfreier Produkte auf.