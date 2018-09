Mit Mikrokapseln wollen Forscher Medikamente gezielt in bestimmten Bereichen des Körpers freisetzen. Die Kapseln platzen nur unter definierten Bedingungen. So könnten sie auf eine Veränderung des Säurewerts oder auf Temperaturwechsel reagieren, auf die Anwesenheit von Bakterien oder auf den Sauerstoffgehalt im Blut. Erst dann geben sie ihren Inhalt frei. Der kann nach dem Prinzip russischer Steckpuppen nicht nur aus einem Wirkstoff, sondern auch aus kleineren Kapseln bestehen, die ihrerseits unter ganz anderen Umständen platzen. Mit dieser Methode hoffen die Forscher, auch die Nebenwirkungen von Medikamenten zu verringern, da sie nur am Zielort freigesetzt werden.