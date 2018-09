Inhalt Seite 1 — Der Film des Lebens Seite 2 Auf einer Seite lesen

Was Menschen unmittelbar vor dem Tod erleben, darüber gibt es naturgemäß keine Berichte. Allerdings erzählt etwa ein Drittel der Menschen, die dem Tod sozusagen in letzter Minute von der Schippe gesprungen sind, von so genannten Nahtod-Erfahrungen. Und dabei gibt es einige Elemente, die immer wieder auftauchen: der Blick durch einen Tunnel, an dessen Ende ein helles Licht leuchtet; das Gefühl, den eigenen Körper zu verlassen und von außen zu betrachten; und eben auch der "Film des Lebens", der im Zeitraffer vor dem inneren Auge abläuft.