Inhalt Seite 1 — Kafkas Schrift Seite 2 Auf einer Seite lesen

Tausend Seiten, wenn man ein normales Format zugrunde legt, hat der Kafka-Forscher Hartmut Binder über die etwa 70 Seiten umfassende Erzählung Die Verwandlung (1915) geschrieben, deren ersten Satz (Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheueren Ungeziefer verwandelt) inzwischen fast jeder Gymnasiast kennt.

Um die ebenso große wie befremdliche Leistung Binders zu ermessen, stelle man sich vor, jemand zerlege eine Kathedrale in ihre Bestandteile, erforsche die Herkunft, die Form und die Verwendung jedes einzelnen Steins, erörtere Alternativen der Zusammensetzung, lobe den Baumeister für die Kühnheit der Konstruktion, kritisiere ihn für kleinere Schwächen, berichte von den gröbsten Fehlern in der Deutung des Bauwerks und schließlich von seiner anhaltenden Wirkung.

Wer will das lesen? Lesen im Sinne von Auslesen kann man diesen Schinken nicht. Aber man findet in ihm schlechthin alles, was man über den berühmtesten Kafka-Text wissen oder auch nicht wissen möchte. Binder fixiert minutiös die lebensgeschichtlichen Entstehungsbedingungen, er zeigt uns die Lage von Kafkas Zimmer, verfolgt die Bewegungen Gregors, seiner Schwester und der Eltern bis ins Detail, diskutiert jeden Satz, beschäftigt sich lange damit, ob die Flügeltüren von Gregors Zimmer ins Wohnzimmer hinein sich öffnen oder anders herum, er findet Parallelen, Hinweise, Anregungen allüberall.

Und am Ende? Binder kennt Kafka gut genug, um zu wissen, dass es den einen Schlüssel nicht gibt. Also stürzt er sich auf alles, was sich in, um und um den Text herum sagen lässt. Seine Methode nennt man gemeinhin Positivismus, und obwohl der sich zuweilen, wie hier, ins Bizarre hineinsteigert, sollte man ihn nicht verachten. Er sammelt das Material, aus dem jeder herauslesen kann, was er für seine Lesart benötigt. Der Lesarten gibt es viele, oder, wie es der Geistliche im Dom (Der Proceß) sagt: Die Schrift ist unveränderlich, und die Meinungen sind oft nur ein Ausdruck der Verzweiflung darüber.

Die Unveränderlichkeit der Schrift kann man nun selber ganz konkret überprüfen. Die Stroemfeld-Ausgabe faksimiliert Kafkas Handschrift (auch als PDF-Datei auf einer CD), sodass man den Schreibvorgang verfolgen kann, sein gelegentliches Stocken, die Streichungen und Einfügungen. Erstaunlich wieder, wie selten Kafka sich korrigiert. Die Schrift ist klar, und mehr als die Schrift müsste man eigentlich gar nicht haben, würde man nicht ewig von der ebenso schönen wie fruchtlosen Frage getrieben: Was soll sie bedeuten?

Hartmut Binder: Kafkas Verwandlung

Entstehung, Deutung, Wirkung - 590 S., 48,- e