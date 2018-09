Am Anfang ist dieses Bild. Zwei Männer gehen durch eine Straße, der eine vorn, der andere hinten, die Straße, eine Sackgasse, ist mit Platten belegt, und die Platten sind voller Sand und Staub, am hellen Tag. Der vorn zieht die Schultern hoch, steif geht er in brauner Jacke und leichten Schuhen, der hinten trägt ein blaues Hemd mit kurzen Ärmeln, das Hemd der Polizei, ein Schlagstock hängt am Gürtel, es war Krieg in Bosnien, der 6. Mai 1992, Vormittag, sie gehen langsam, vorbei an einem Mann, der am Boden liegt, linke Bildecke unten, blutend, tot, einen Arm seltsam verkrümmt, als wollte er sich schützen. Der Hintere hat eine Pistole in der Rechten, Scorpion mit Schalldämpfer, sein Arm ist in eine weiße Binde geschlagen. Neben der Straße steht ein Haus, das es heute noch gibt, ein altes Haus mit großen Fenstern, damals nackt, jetzt, zwölf Jahre später, mit Efeu bezogen. Der Hintere richtet seine Waffe auf den Kopf des Vorderen und schießt – die Wahrheit war ein Unfall, dieses Bild nicht vorgesehen: Hinrichtung eines Gefangenen, Muslim, wehrlos.

Der Fotograf, ein Serbe, war von Serben gerufen worden, Werbung für die serbische Sache, Propaganda, einen leeren Sarg sollte er fotografieren, daneben eine Frau, die zum Schein weint: Trauernde Serbin am Sarg ihres unschuldigen, von Muslimen ermordeten Mannes. Doch der Fotograf kam zu früh und hielt fest, was er sah, ein Verbrechen, sein Bild ging um die Welt und gewann einen Preis, World Press Photo Award 1993, Premier Prix Photos Individuelles, der Krieg in Brcko, Nordbosnien, war sechs Tage alt, der Mörder seit zwei Tagen in Uniform, Goran Jelisi ć , ein bosnischer Serbe, vierundzwanzig, Traktorfahrer von Beruf, ein Mensch aus der Nachbarstadt Bijeljina, seine zweite Hinrichtung an diesem Tag. Jetzt stehen große grüne Schirme in der kurzen Gasse, die keinen Namen hat, Preminger Lager Beer, Korbstühle mit gelben Kissen, Tuborg, Kodak, ein Geschäft für Brautkleider, und Goran Jelisi ć , der vierzehn Maitage lang ein blaues Hemd besaß, eine Pistole und ein Funkgerät der Marke Motorola, lebt in einem italienischen Kerker, verurteilt zu vierzig Jahren Gefängnis vom Kriegsverbrechertribunal der Vereinten Nationen in Den Haag, manchmal ruft er seinen Vater an und sagt: Papa, erzähl mir vom Fischen.

Der Vater ist dünn und hoch, barfuß sitzt er auf dem Sofa seiner Schwiegertochter Ana, geborene Peri ć , neunter Stock, Gavrila Principa 22, Wohnung 53, 76300 Bijeljina, ein leiser schüchterner Mensch hinter großer Brille, und versucht zu lächeln. Als Kind, sagt er, spielte Goran am liebsten Ball.

Sommer für Sommer, sagt der Alte, fuhren wir nach Split zu Gorans Onkel, Goran und ich im kleinen Fiat, und immer war er so glücklich, wenn wir das Meer sahen, und war er glücklich, war ich es auch, und das kann ich nicht vergessen, vielleicht wäre es besser, ich könnte es.

Dickes Glas schützt den Kaffeetisch, eine Stickerei, Blümchen mit rosa Blüten, lila Tauben, die grüne Zweige in ihren Schnäbeln tragen.

Gorans Kindheit war normal, alles war normal, sagt der Vater und blickt zum Anwalt, der neben ihm sitzt, der Anwalt, Veselin Londrovi ć , wiegt den Kopf und schweigt.

Der Junge Goran weinte nie, nur einmal, als seine Großmutter starb

Ein Leben in Bijeljina am Ufer der Drina, die Bosnien von Serbien trennt, vierzigtausend Menschen, fast die Hälfte davon Muslime, fünf Moscheen, ein orthodoxes Kloster. Am 7. Juni 1968 gebar Ivanka Jelisi ć , Frau des Buchhalters Aleksandar Jelisi ć , einen Sohn, Goran, ihr zweites Kind, das so anders wurde als das erste. Goran war laut, von vielen geliebt, ein schlechter Schüler und selten zu Hause, Goran weinte nie, weinte nur, als seine Großmutter starb, bei der er gelebt hatte, wenn die Mutter krank war. Acht Jahre lang zwangen ihn die Eltern zur Schule, der Vater nahm ihn zum Fischen mit, lehrte Goran den Hecht vom Wels zu unterscheiden, den Wels vom Sterlet, tagelang saßen sie an der Drina und schwiegen, Politik war Sache der Politiker, schmutzig, gemein. Goran liebte die Mädchen, sie ihn, er hasste die Arbeit, Goran Jelisi ć wurde Traktorfahrer und wechselte die Stellen, die sein Vater für ihn suchte, immer wieder, Jelisi ć wurde Soldat der Jugoslawischen Volksarmee, er war nicht besonders, fiel nicht auf, Jelisi ć kehrte zu den Eltern zurück in ein kleines graues Haus am Nordrand der Stadt, Slobodana Jovanovi ć 5, Antenne auf dem Dach, Garage im Garten. Er wechselte die Stellen und begann zu trinken, hatte kein Geld, begann zu betrügen, zu fälschen, sechzehnmal, bis die Polizei ihn nach Tuzla ins Gefängnis brachte, 13. November 1990, zweiundzwanzig Jahre alt. Dort war er bis zum 22. Februar 1991 und schrieb seinem Richter, er bringe sich um, wenn er hier noch länger bleiben müsse, er erschieße, vergifte, erhänge sich, der Richter Veselin Londrovi ć bestrafte ihn mit viereinhalb Jahren Gefängnis, Jelisi ć ging in Berufung und kam, bis das Gericht neu entscheiden würde, frei – doch dann war Krieg in Bosnien-Herzegowina, in Sarajevo, der Hauptstadt, in Mostar, endlich in Bijeljina, dem Nest im Norden, wo die Drina lautlos in die Save fließt.