Wenn sich Snowboardfahrer in diesem Winter mit ihrer Jacke unterhalten können, ist das auch Andreas Schumachers Verdienst. Der 33-jährige Leiter der Marktforschung bei Infineon hat das Wearable-Electronics-Projekt zusammen mit seinen Kollegen und dem Skiausrüster O’Neill bis zur Umsetzungsreife gebracht. Herausgekommen ist eine Jacke mit Tastatur und eingebautem MP3-Spieler. Ein Mikrofon im Kragen und Kopfhörer im Helm sorgen dafür, dass die Handy-Kommunikation beim Sport nicht unterbrochen wird.

"Die ersten Ideen für intelligente Kleidung gab es schon Ende der neunziger Jahre", erzählt Schumacher, promovierter Physiker und seit gut drei Jahren bei Infineon. Während er noch an seiner Doktorarbeit schrieb, hatte eine groß angelegte Studie dem Chiphersteller gezeigt, dass die Kunden permanente Erreichbarkeit schätzen. In interdisziplinären Teams mit Strategieentwicklern und Marktforschern brachten die Infineon-Leute ihre soziologischen Erkenntnisse bis zur Snowboardjacken-Reife.

Zukunftsforscher in Unternehmen sind Alleskönner, die ihre Fantasie zwar weit vorausschicken dürfen, im nächsten Atemzug aber auch passende Lösungen finden sollen. Einige hundert Stellen gibt es für berufsmäßige Visionäre bei den Dax-30-Unternehmen, schätzt Klaus Burmeister, Gründer der Z-Punkt GmbH, einer Agentur für Zukunftsforschung.

Fantasie allein reicht nicht, gefragt sind auch praktikable Lösungen

DaimlerChrysler in Berlin leistet sich eine vierzig Mann starke Truppe, zwölf Mitarbeiter hat die Future-Business-Tochter von BASF, zwei Drittel "normale" Marktforschung umfasst dagegen der Job von Andreas Schumacher bei Infineon, und auch der Finanzdienstleister Allianz legt großen Wert auf kostengünstige Strukturen und die Nähe zum Geschäft.

Zukunftsforschung findet bei den Münchnern im Trend Assessment Committee statt, betreut von Peter Reichard, 34. Der promovierte Jurist gibt Recherchen bei internen Fachleuten oder dem Expertennetzwerk Oxford Analytica in Auftrag und verpackt die Ergebnisse in "knackige" Präsentationen inklusive Handlungsempfehlung. Ob der Konzern schließlich aktiv wird, hängt von der Entscheidung des Komitees ab. Zeichnet sich in Indien etwa eine Deregulierungswelle im Finanzsektor ab, ist innerhalb kürzester Zeit ein Investitionsplan zur Hand.

Vor allem in den letzten Jahren haben Unternehmen entdeckt, dass sie auf große Umwälzungen wie den 11. September, den Internet-Boom oder das Ende des Kalten Krieges "schlecht vorbereitet waren und zu vorschnellen Entscheidungen getrieben wurden", sagt Z-Punkt-Gründer Burmeister. Nun setzt sich die Erkenntnis durch, dass das Umfeld durch frühzeitige Planung beeinflusst werden kann. Neben traditionell besonders weit vorausdenkenden Gesellschaften aus dem Öl- und Energiesektor, entscheiden sich auch immer mehr Dienstleister, Automobilunternehmen und Chemiehersteller für eine längerfristige Trendforschung.

