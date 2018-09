Da habt ihr's nun, dachte ich, als neulich in einem kleinen Werbespot ein Mann mit Brille sich oder mir die Apothekerzeitung vor die Nase hielt und fast eifernd sagte, diese Zeitung brauche er, und zwar wegen der unverzichtbaren Aufsätze darin. Nun ist es also ganz unten angekommen, dieses grauenhafte Wort: unverzichtbar.

Grimms Wörterbuch weist es zwischen unverzerrt und unverzickt in der 2.

Auflage eines Handwörterbuchs der Staatswissenschaften nach, 1898 ff., offenbar also als ein Terminus technicus, und ich glaube, so ist das Wort auch in den gleichsam offiziellen Wortschatz der damals noch Bonner Politik geraten, in den späten achtziger oder den frühen neunziger Jahren, etwa als der unverzichtbare Anspruch auf das Recht auf Wiedervereinigung, und so weiter, oder auf Rente: sozusagen als pathetische Unterstreichung.

Und immer mehr und mehr hatten es dann alle mit immer wichtigeren Unverzichtbarkeiten. Irgendwann wollte ich mit keinem mehr zu tun haben, der unverzichtbar sagt oder schreibt, aber ich habe richtig liebe Menschen dann beim Hinschreiben, beim Aussprechen des Worts überrascht. Kluge Leute auch, keine Frage, neulich habe ich gesehn, wie ein außerordentlich berühmter Schriftsteller mit diesem Wort für Humboldt wirbt, nämlich dass dessen Werk für uns Deutsche völlig unverzichtbar sei oder so ähnlich, ich merke mir keine Sätze mit unverzichtbar.

Und eben lese ich eine berühmte Schweizer Zeitung, da referiert jemand, dass im schönen Sils Maria Leute über Nietzsche debattiert haben, und schreibt nun, ob referierend oder nicht, jedenfalls schreibt er im Indikativ: Kunst ist unverzichtbarer Bestandteil eines gelingenden Lebens - ein dermaßen unsinniger Satz, dass man weinen möchte.

Unverzichtbar ist immer deutlicher das Wort, das alle die nicht mehr glauben weglassen zu dürfen, die es sein wollen. Ein Geltungswort, eine Anspruchsanmeldung, ein Hauen mit dem Schuh auf den Tisch. Man sollte gehen, wenn jemand unverzichtbar sagt. In Brigitte Kronauers neuem Buch Verlangen nach Musik und Gebirge kommt es auf der Seite 241 die Erzählerin an, eine Tischrunde zu verlassen, sie probiert es aus, denn, sagt sie, sagt also jetzt die Kronauer: ... verzichtbar war man am Tisch ohnehin ... - und geht.