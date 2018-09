Vor dem Eingang zum Bürogebäude ein Benz der Spitzenklasse, im Chefzimmer schweres Leder und altdeutsch anmutende dunkle Möbel – Peteris Bila ist ganz oben angekommen. Nach Deutschland hat er beste Kontakte, von der Europäischen Union bekommt er Geld, in seiner Heimatstadt Jelgava ist er der erfolgreichste Unternehmer und größte Arbeitgeber. Mit Russland macht er gute Geschäfte. Zufrieden ist er, aufgeräumt und optimistisch, ein lettischer Chef, der mit Metallwaren, Bremsen und Schmierapparaten im Westen wie im Osten ordentlich Geld verdient. Besonders im Osten. "Der ganze, große, russische Markt", sagt Bila, "das ist mein Ziel."

Einfache Holzschreibtische, ein schmuckloses Büro, die kleine Produktionshalle im ehemaligen Lager einer lange geschlossenen Kleinbusfabrik: Bei Stefan Tünnissen wird "gespart, egal wo und bei was". Ein halbes Hundert Arbeiter schraubt für Tünnissen in Jelgava Vorprodukte für Holzzerkleinerungsmaschinen und anderes Gerät zusammen, die er in die väterliche Firma nach Neukirchen-Vluyn nahe Duisburg schickt; dort werden sie von 40 Beschäftigten montiert und verkauft. Der "immense Kostendruck zu Hause" habe ihn nach Lettland gebracht, sagt Tünnissen. Noch wird ein Großteil der Produktion im Westen Europas abgesetzt. Aber man darf ja mal träumen. "Russland", sagt der Deutsche, "ist eine langfristige Perspektive."

Jelgava liegt eine knappe Autostunde entfernt von Riga, der lettischen Haupt- und Hafenstadt. Von Riga, oder von den Häfen Ventspils und Liepaja, schippern die Fähren und Frachter ihre Lasten nach Westeuropa und Übersee. Dort wirbt Lettland, die ärmste Nation der EU, wie alle Staaten des Ostens um Auslandsinvestoren: mit Löhnen, die bei durchschnittlich 320 Euro brutto im Monat liegen, mit höchstens 15 Prozent Abgaben auf alle Gewinne, mit einer der höchsten Wachstumsraten in Europa sowie mit einer marktliberalen und unternehmensfreundlichen Politik.

"Viele Unternehmer starren auf den russischen Markt"

Und mit seiner Nähe zu Russland. Bis zur russischen Grenze sind es von Jelgava etwa 350 Straßenkilometer. In Lettland könne die neue Ostgrenze der EU "eine Brücke sein", findet Andris Ozols, der Chef der lettischen Wirtschaftsförderungsagentur. "Viele Unternehmer starren auf den russischen Markt", sagt Raita Karnite, Leiterin des Institute of Economics in Riga.

Noch schauen die meisten nur. Noch beeinflusst die Politik die wirtschaftlichen Beziehungen. Rund drei Viertel des lettischen Außenhandels entfallen gegenwärtig auf die EU. Vergangenen Mai kam die junge, gerade 13 Jahre unabhängige Nation mit dem Beitritt zur EU endgültig im Westen an, erst zehn Jahre ist es her, dass die letzten russischen Soldaten die ehemals sowjetische Provinz verließen. Misstrauen prägt das politische Verhältnis der Letten zu ihrem großen Nachbarn. In Lettlands Medien wird spekuliert, die russische Botschaft in Riga versuche Einfluss auf die Innenpolitik zu nehmen, finanziere Politiker und Parteien, mische sich in den Sprachenstreit zwischen der lettischen Bevölkerungsmehrheit und der großen russischen Minderheit ein. "Viel böses Blut" registriert Elmar Römpczyk, der für die Friedrich-Ebert-Stiftung in Riga arbeitet.

Also schauen die Letten nach Westen – und können sich doch von ihrer alten Abhängigkeit vom Osten kaum lösen. Längst haben clevere Unternehmer und kapitalkräftige Investoren Wege gefunden, traditionelle russisch-lettische Verbindungen auszunutzen. Dass der Ingenieur und Firmenchef Peteris Bila aus Jelgava mehr als ein Dutzend russischer Unternehmen zu seinen Geschäftspartnern zählt, hat, sagt er, "natürlich mit meinen Beziehungen aus der Sowjetzeit zu tun". Fast alle Maschinen in einer von Bilas Fabriken tragen kyrillische Aufschriften. Sieben von zehn lettischen Lats, die er – unter Beteiligung deutscher Vorlieferanten – mit dem Verkauf von Bremssystemen umsetzt, werden im Russlandgeschäft gemacht. Umgekehrt investieren und verkaufen auch die Russen in Lettland. Der Rubel rollt.

Vor allem rollt er in die Banken. Nach Auskunft von Michael Kiesewetter, Vorstand bei der Nord/LB in Riga, verzeichnet das kleine Lettland nicht nur die ziemlich große Zahl von 23Kreditinstituten, von den insgesamt elf Milliarden Euro Einlagen stammen auch 55 Prozent "aus Nicht-OECD-Staaten". Im Klartext: überwiegend aus Russland und anderen ehemaligen Sowjetrepubliken. Etwas treuherzig meint Andris Liepins, stellvertretender Staatssekretär im lettischen Wirtschaftsministerium, Lettland könne "zur Schweiz Russlands" werden. Kiesewetter ergänzt, die Baltenrepublik habe "alle Geldwäscherichtlinien der EU umgesetzt". Dennoch dürfte die von Geschäftsleuten in Riga geäußerte Vermutung richtig sein, dass eine ganze Menge Fluchtgeld aus dem Osten in den Westen kommt. Angeheizt wurden diese Transfers durch die Rubelkrise 1998. Seither gilt Lettland als wirtschaftlich relativ sicherer und stabiler Standort – trotz mancherlei politischer Turbulenzen, die der Nation in 13 Jahren Unabhängigkeit elf verschiedene Regierungen bescherten.