Budapest 1948. Ein hoch aufgeschossener, schlaksiger Jüngling von 15 Jahren erlebt in den weichen Armen einer 40-jährigen Nachbarsgattin zum ersten Mal den Genuss der körperlichen Liebe. Fortan macht er sich auf die Suche, in immer neuen Begegnungen mit reifen Frauen diese Erfahrungen zu wiederholen, denn – so das Fazit des alt gewordenen Ich-Erzählers András Vajda: "Mit jemandem ins Bett gehen zu wollen, der so unerfahren ist wie man selbst, erscheint mir ungefähr so unvernünftig, wie als Nichtschwimmer mit einem Menschen, der auch nicht schwimmen kann, in tiefes Wasser zu gehen."

Doch auch Gefahren haben bekanntlich ihren Reiz, und so stolpert der junge András immer wieder in die Fallgruben der Liebe, wenn er sich an albern kichernde Teenager heranwagt und dabei schmerzhafte Blessuren davonträgt. Allerdings schenken ihm auch die älteren Frauen nicht die gleiche erotische Erfüllung wie seine erste liebeskundige Verführerin. Ob sie nun Ilona, Zsuzsa, Nusi, Paola oder Ann heißen – sie alle sind mehr oder weniger bedeutsame Gespielinnen in einem Liebesreigen, der den jungen Mann in Atem hält.

Diese amourösen Erinnerungen des András Vajda – so der Untertitel des Buches – erzählen also nur zum geringen Teil die fröhliche Lebensbeichte eines homme à femmes à la Casanova. Das Erstlingswerk des Exilungarn ist vor allem ein Abgesang auf "den verlorenen Kontinent des alten Europa" – geschrieben aus der verklärenden Sicht des Entwurzelten, den die Brachialgewalt des Krieges und seine politischen Folgen aus der kulturellen Geborgenheit seiner Heimat gerissen und in den unwirtlichen Westen versprengt haben. Voll Nostalgie blickt Vajda auf die jungen Leute zurück, die noch "Wert auf Kontinuität und Tradition" gelegt hatten und in generationenübergreifenden Familienverbänden zu Hause waren. Damals habe "die Affäre eines jungen Mannes mit der älteren Geliebten den Glanz der Vollkommenheit besessen", schwärmt er, und er habe die Absicht, mit seinen Erinnerungen "junge Menschen …zu erbauen". Andererseits: "Dem Leser haben sie vielleicht wenig zu bieten, aber für den Autor hat sich die Mühe gelohnt."

Dies ist kein neues Buch. Stephen Vizinczey, der heute als 71-Jähriger in London lebt, hat vor fast 40 Jahren den Roman unter dem weitaus charmanteren Titel In Praise of Older Women zunächst im Selbstverlag in Toronto herausgebracht. Die deutsche Erstausgabe von 1967 erschien unter dem etwas albernen Titel Frauen zum Pflücken. Und in den Achtzigern nahm der Autor die Verbreitung noch einmal selbst in die Hand. Er lancierte sein Werk weltweit so erfolgreich (in Deutschland 1988 unter Lob der erfahrenen Frauen), dass es inzwischen fünf Millionen Leser erreicht hat.

Nun also ist das Buch mit neuer Übersetzung, neuem Titel und dekoriert mit internationalem Presselob zurückgekehrt. Hat sich auch diesmal die Mühe gelohnt? Oder ist da nur ein neuer Verlag auf eine eingefahrene Erfolgsschiene gesprungen, um bei der nächsten Million dabei zu sein?

Beim Anblick des Weibes gerät der Mann sprachlich außer sich

Kurz gesagt: Ein dritter Aufguss des "literarisch-erotischen Weltbestsellers" hätte nicht Not getan. Bis auf wenige Naturbeschreibungen von einfacher Schönheit verfällt der Autor über weite Strecken in einen redundanten, umständlichen Erzählduktus, bei dem ihm das titelgebende Thema zunehmend entgleitet. In launigem Plauderton schickt er seinen Erzähler auf anekdotische Nebenpfade, verwickelt ihn in Ungereimtheiten, lässt ihn eher willkürlich mit den Zeitstufen jonglieren und bindet ihn dann wieder an den chronologischen Erinnerungsfaden. Allzu gern bewegt er sich in verbalem Flachwasser. Erst recht bei der Beschreibung der Objekte seiner Begierde verlässt ihn die ohnehin nicht sehr originelle Sprachkraft: Da glänzt die nasse Haut "wie ein undurchdringlicher Panzer", "federn" und "kullern die Brüste in unerträglicher Weise". Mal sind sie "klein wie Tennisbälle", mal von eindrucksvoller Üppigkeit – wie auch immer, beim Anblick des lockenden Weibes gerät der Mann auch sprachlich einfach außer sich und taucht ab in den "Ozean des Verlangens".

Glücklicherweise gewinnen die Schilderungen der historischen Wechselfälle Ungarns, wie sie sich in den Lebenseinbrüchen des Ich-Erzählers und auch des Autors widerspiegeln, immer mehr Raum: die frühe Ermordung des Vaters durch einen Nazi, die quälende Dressur in der Kadettenanstalt, der Überlebensjob des Elfjährigen als Zuhälter in einem amerikanischen Camp und schließlich die kalte Einsamkeit im italienischen Exil. Diese autobiografischen Rückblenden des fiktiven Professors Vajda, der inzwischen in Michigan Philosophie lehrt, machen das Buch lesenswert.