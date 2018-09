Welche Geschichten verbergen sich hinter Fotografien? Hinter jenem Schwarzweißbild eines ärmlichen Jungen, der mit Mütze, Arbeitshose und Blecheimer auf dem Feldweg steht und aus einem anderen Jahrhundert kommt. Oder jenem wohlhabenden Mädchen, das ernst und stolz sein Matrosenkleid trägt. Es ist noch nicht allzu lange her, und doch sah die Welt vor einhundert Jahren ganz anders aus. Die ländliche Ordnung sorgte dafür, dass die Besitzenden ein beschauliches Leben führten, während die, mit denen es das Schicksal weniger gut gemeint hatte, sich unterordneten und ihre Töchter als Dienstmädchen weggaben.

Die achtjährige Katy Thatcher, Tochter des beliebten Landarztes, kennt die Welt nicht anders und entwickelt doch ein feines, menschliches Gespür dafür, was sich gehört und was nicht. Und während Katys Leben zwischen Ausfahrten mit den Pferden, Kindergeburtstagen und vergnüglichen Schlittenpartien gemächlich dahinfließt, erfahren wir von einem Jungen aus ihrer Umgebung, der weniger Glück hat. Der 13 Jahre alte Jacob Stoltz ist "gestört", das heißt, er äußert sich nur über Laute, ist scheu, gilt als harmlos und streunt gern herum. Nur zu Tieren entwickelt er eine innige Beziehung, er pflegt sie, ahmt ihre Geräusche nach, sorgt für die Jungen, wenn sie von ihren Müttern abgelehnt werden. Aber er ertränkt auch junge Kätzchen, wenn es zu viele werden, das Leben auf einer Farm hat andere Gesetze als das im Haus der Thatchers, wo das Kätzchen Goldy, ein Geschenk von Jacob, zum Mittelpunkt für Katy wird. Katy ist eine der wenigen, die den stillen Jacob weder verlachen noch ignorieren. Mit großer Geduld versucht sie, ihn aus seiner Isolation herauszuholen und seine Bewegungen zu verstehen.

Der Amerikanerin Lois Lowry, sonst eher als fantasievolle Erfinderin spannender Szenarien bekannt, ist mit Der stille Freund eine Geschichte gelungen, die einen nicht mehr loslässt, weil man erst ganz allmählich die Tragweite der ineinander verwobenen "kleinen" Ereignisse erahnt. Alles hätte ewig so weitergehen können, wäre da nicht etwas Schreckliches passiert, das schließlich Jacobs "Aufbewahrung" in einer Irrenanstalt – so nannte man sie damals – zur Folge hat. Vergeblich bemüht sich Katy – inzwischen ist sie neun Jahre alt –, den Erwachsenen Jacobs Tat zu erklären, doch niemand hört auf sie. Er fällt aus der Ordnung heraus, seine gut gemeinten, instinktiven Reaktionen sind falsch. Zum ersten Mal spürt Katy, dass es im geordneten bürgerlichen Leben keinen Platz für Menschen wie ihn gibt, es ist die erste und bleibende Ahnung einer tiefen Ungerechtigkeit.

So weit diese Geschichte auf den ersten Blick entfernt sein mag – sie spielt zwischen September 1908 und Oktober 1911 –, so nah sind die Erfahrungen, die sie beschreibt. Es geht um das erste Mal, diese Aufregung, wenn man den ersten Schnee sieht, eine Freundin findet und enttäuscht wird, ein Geschwister bekommt und ein Haustier, die Faszination der ersten Autos – der Nachbar kauft einen Ford –, des Telefons, der Schreibmaschine und einer Kamera für den Hausgebrauch.

Am Ende liegt die Spannung zwischen den Fotografien – die Lois Lowry aus den unterschiedlichsten Quellen zusammenstellte – und der Geschichte, die sie dazu erzählt. Mögen die Fotos die Wirklichkeit festhalten, die wahren Gefühle dazu entstehen ganz altmodisch aus dieser wunderbaren Geschichte einer Kindheit.Heinke Kilian