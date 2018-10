Inhalt Seite 1 — Tipps und Termine Seite 2 Auf einer Seite lesen

Gestern Mitarbeiter, heute Führungskraft - das Global Competence Forum wendet sich mit einem Intensivlehrgang an neu ernannte, zukünftige und bereits eingesetzte Führungskräfte. Er findet statt vom 19. bis 21. Januar und vom 14. bis 16. März in Wiesbaden sowie vom 4. bis 6. Juli in München.

Das ausführliche Seminarprofil steht unter www.gcforum.de/broschure_VMZF.pdf

Stipendien für Unternehmensnachfolger schreiben der Bundesverband Junger Unternehmer, die Arbeitsgemeinschaft selbstständiger Unternehmer und die Private FH Göttingen aus. Die 16 Stipendien haben einen Wert von 150 000 Euro. Teilnehmen dürfen Unternehmen, die mindestens 20 Mitarbeiter beschäftigen und jährlich mindestens 750 000 Euro umsetzen. Bewerbungsschluss ist am 31. Dezember, Unterlagen gibt es unter E-Mail henne@pfh-goettingen.de

An journalistische Einsteiger richtet sich das Kursangebot 2005 des Medienbüros Hamburg. In Abend- und Wochenendseminaren vermitteln Referenten das Know-how des Journalismus. www.medienbuero-hamburg.de

Ingenieurpädagogik ist ein neuer, gemeinsamer Master-Studiengang der FH Esslingen - Hochschule für Technik und der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg. FH-Absolventen eröffnet er nach drei Semestern den Zugang zum Referendariat an beruflichen Schulen. Informationen unter www.lehramt-bw.de

Public Policy and Management bietet die Universität Konstanz zum kommenden Wintersemester als neuen Master-Studiengang an. Er soll eine wissenschaftliche Ausbildung vermitteln, die die analytischen Kompetenzen von Politikwissenschaft und Managementlehre verbindet. Die Regelstudienzeit beträgt vier Semester. Bewerbungsschluss ist der 15. Januar 2005.

