DIE ZEIT: Herr Minister, Sie haben gerade Ihren Kollegen Joschka Fischer besucht. Haben Sie ihm etwas Hoffnungen machen können?

Gianfranco Fini: Sie meinen auf einen ständigen Sitz im Sicherheitsrat? Also, ich habe Fischer in aller Freundschaft gesagt: Du versuchst, die größte Anzahl von Außenministern von deinem Modell der Erweiterung des Sicherheitsrates um sechs ständige Mitglieder zu überzeugen, ich versuche, sie für das Gegenmodell zu gewinnen - mehr als sechs neue Länder in den Sicherheitsrat, dafür aber auf Zeit. Vier Jahre, die auf acht verlängert werden können.

ZEIT: Warum ist Italien in dieser Frage Deutschlands ärgster Widersacher?

Fini: Wir sind keine Widersacher, wir haben eine große Gemeinsamkeit: Wir wollen beide die Reform des Sicherheitsrates. Aber wir Italiener bevorzugen eine Lösung, in der mehr Staaten und mehr Kulturen, gerade aus der muslimischen Welt, vertreten sind. Das will übrigens auch die so genannte Option B von Kofi Annan.

ZEIT: Mehr und auch noch rotierende Staaten - bedeutet das nicht, dass die alten Mächte Frankreich, Großbritannien, Russland, USA und China ihre gewohnten Rechte nahezu uneingeschränkt behalten?

Fini: Ich verstehe den Vorhalt. Wenn die fünf alten Mächte jedoch ihr Vetorecht behalten, die sechs neuen es aber nicht bekommen - wo ist da noch der große Unterschied zu unserem Modell?

ZEIT: Deshalb hat ja Bundeskanzler Gerhard Schröder offenbar auch das Vetorecht für Deutschland gefordert.