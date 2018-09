Inhalt Seite 1 — Die schöne Adrienne hat eine Hochantenne Seite 2 Auf einer Seite lesen

Ob sich das deutsche Wesen am Ende verändert hat, erscheint nach 18 Stunden recht fraglich. 18 Stunden für 100 Jahre, von 1900 bis 2000, genauer gesagt von 1908 an, als Enrico Caruso Ach wie so trügerisch sind Frauenherzen singt. Ob der schnarrende, bellende Ton eines Philipp Scheidemann und Kurt Schumacher, eines Adolf Hitler und Rudi Dutschke etwas über deren Intentionen verrät, ist ebenso illusorisch wie die Originalität des O-Tons, die nun teilweise als Fiktion entlarvt wird. Philipp Scheidemanns Rede vom Balkon des Reichstages am 9. November 1918 stammt vom 9. Januar 1920 - nachgesprochen.

Kaiser Wilhelm II. nimmt seinen Aufruf ans deutsche Volk vom 6. August 1914 erst 1918 im Studio auf, ebenso sprechen Hindenburg, Noske, Ebert zeitversetzt - das Original war schon früh eine Schimäre.

Und doch: Wir glauben, was wir hören. Von zwei Weltkriegen und einem kalten Krieg, von Atombombe, Rock 'n' Roll, Kommunismus und Kapitalismus beherrscht, blättert sich eine Epoche auf, die hörbar und fassbar wird. Als berühre man Geschichte mit Händen, als sei mit Wahrheit gesalbt, wer die Stimmen hört.

Die großen Zusammenhänge lösen sich in die Faszination der einzelnen Momente auf. We found nothing very beautiful. No light, no land ..., klagt Frederik Albert Cook über die Erreichung des Nordpols, ... a dead world of ice. Und es wird einem ebenso kalt bei den Sätzen des amerikanischen Botschafters Watson, der 1917, bei Kriegseintritt der USA, den deutschen Einwanderern in den USA kühl erklärt: Skip them back to their fatherland.

Der Journalistin und Redakteurin beim Hessischen Rundfunk Dorothee Meyer-Kahrweg gelingt es, diese Tondokumente so zu präsentieren, dass weder jener Kaleidoskop-Effekt erzeugt wird, der Geschichte nur als Wundertüte versteht, noch der erhobene Zeigefinger sich lähmend auf die Lücken zwischen den Tondokumenten senkt. Zwei angenehm zurückgenommene Sprecher - Birgitta Assheuer und Peter Heusch - liefern das hinreichende Minimum an Fakten, die Wertung und den Kommentar besorgt der Schnitt. Da folgt auf die Schilderung der deprimierenden Wirtschaftslage 1919 das Chanson Seh'n Sie, darum ist es schade, dass der Krieg zu Ende ist, da schneidet Meyer-Kahrweg eine Erzählung von den Problemen der Trümmerfrauen mit ihren heimkehrenden Macho-Männern gegen den Eddie-Constantine-Song Schenk deiner Frau doch hin und wieder rote Rosen, da folgt auf den Hinweis, dass Franz-Josef Strauß nach der Spiegel-Affäre wiederkommen werde, das Caterina-Valente-Lied Sag mir quando, sag mir wann.

Diese 15 CDs sind eine Fundgrube, ein Lehrstück über das deutsche Wesen, das zwischen Höchst- und Tiefstkultur schwankt. Zu hören sind das dumpfe teutsche Lied ebenso wie die Stimmen von Erwin Piscator, Arnold Schönberg oder Albert Einstein, die vaterländischen Verse von Gerhard Hauptmann wie der Klabund-Nachruf von Gottfried Benn. Der Präsident der Reichsbank fordert zur Zeichnung der Kriegsanleihe 1917 auf - Mit fröhlichem Herzen und eisernemWillen - und unterscheidet sich im Ton kaum von jenem Frankfurter Unternehmer, der 1960 über die Fremd- oder Gastarbeiter spricht: Diese Arbeiter sind im Allgemeinen willig und fleißig. Natürlich haben sie nicht diesen Mumm in sich - wie die deutschen Arbeiter. Sie müssen angehalten werden. Der millionste Gastarbeiter wird übrigens am 10. September 1964 mit Blasmusik, Moped und Blumenstrauß in Köln-Deutz begrüßt.

Deutsche Geschichte wird zur Radiogeschichte: Zwischen den Polen von Joseph Goebbels (Der Rundfunk ist das modernste und das erfolgreichste Massenbeeinflussungsmittel) und jener Vision von Staatssekretär Hans Bredow (1924), das Radio solle das Gute und Edle im Menschen wecken und seine Sehnsucht nach innerer Vervollkommnung stillen. So klingt das verführerische Lied von der schönen Adrienne, die jetzt eine Hochantenne besitzt, wie ein Versprechen, das auf seine Einlösung wartet.