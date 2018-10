Glaubt man hiesigen Grenzbeamten, versuchen viele wohlhabende Deutsche, ihr Geld ins Ausland zu schmuggeln – selbst um den Preis der Peinlichkeit, entdeckt und dann bis aufs Unterhemd gefilzt zu werden. Glaubt man Staatsdienern in lokalen Ämtern, kennen viele Bürger kein Pardon, wenn es darum geht, möglichst viel vom Sozialstaat zu ergattern – wohlgemerkt nicht die ärmsten, sondern Bürger bis hin zur Mittelschicht. Und glaubt man Forschern, hat die Schwarzarbeit neue Höhen erreicht.

Die Vertrauenskrise ist da.

Sie trifft die Eliten und Möchtegern-Eliten. Egal, auf welche Umfrage man blickt: Unternehmer haben seit dem Jahr 2000 mächtig an Vertrauen eingebüßt. Damals galten sie als Garanten für Börsengewinne und Aufbruch, heute als Wert- und Jobvernichter. Manager ist vielleicht gar das Schimpfwort des Jahres. Banken galten einmal als hoch vertrauenswürdig in Deutschland, heute vertraut ihnen nur noch ein Drittel der Bevölkerung. Medien finden kaum mehr Zuspruch als Banken, und Gewerkschaften genießen eher noch weniger Vertrauen. Den Parteien und ihren Führungskräften geht es nicht besser. Kurz bevor Hartz IV in Kraft tritt, glauben nicht einmal 20 Prozent der Bundesbürger an einen durchschlagenden Erfolg.

Die Vertrauenskrise ist groß.

Warum? Zwei Klagen tönen besonders laut in der gegenwärtigen Debatte. Die eine Klage: Die Ökonomisierung bedroht das Gemeinwesen. Der Staat verliert seine Macht über globale Unternehmen. Wer kann, bereichert sich, als Geldanleger mit Schweizer Konto oder als Topmanager mit goldenem Fallschirm. So zahlen Konzerne und Vermögende nur geringe Steuern, und der Staat stürzt sich auf Löhne und Gehälter, obwohl deren Anteil am Volkseinkommen zurückgeht. Die Philosophie des Shareholder-Value verdrängt weit über die Börse hinaus die Idee einer Teilhabegesellschaft.

Die andere Klage: Der Staat greift zu stark in die Wirtschaft ein, nimmt den Bürgern mit Regeln und Steuern ihre Gestaltungsfreiheit. Das Sozialsystem ist teuer und unwirksam. Jungunternehmer laufen gegen die Gummiwände der Bürokraten, und wegen des strengen, vermeintlich arbeitnehmerfreundlichen Arbeitsrechts stellen viele Unternehmen in Deutschland nicht mehr ein.

Erstens: Alles wird Markt. Oder zweitens: Die Eigeninitiative wird getötet. Wer hat Recht?