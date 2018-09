Es war ein schreckliches Kinojahr. Eines der Schlachten-, Eingeweide- und Untergangsfilme, der Metzeleien und brachialen Abrechnungen. Ganz und gar selbstherrlich hat sich die Gewalt im Mainstream-Kino eingerichtet. Mel Gibson zog dem Heiland in Die Passion Christi mit sektiererisch eifernder Akribie die Haut ab, während in Troja und Alexander panzerrasselnde Heerscharen ihre Gliedmaßen im Sand Kleinasiens verstreuten. In Last Samurai suhlte sich Tom Cruise im Zeitlupenmassaker, während Denzel Washington als Mann unter Feuer mit der Gartenscheren-Folter Finger um Finger im dreckigen Mexiko aufräumte. Doch waren es nicht diese Szenen, sondern ihre Gedankenlosigkeit und dumpfe Leere, die dem Zuschauer Gewalt antaten.

Die Brutalität des vergangenen Kinojahres war eine selbstgenügsame. Sie stand für nichts und verwies auf nichts. Sie suchte nicht den provozierenden Schock, wollte keine Katharsis, keine Erkenntnis. Auch wenn das Blut in Takeshi Kitanos Zatoichi mit grafischer Schönheit ins Bild spritzte und Uma Thurman in Kill Bill 2 die Arme ihrer Gegner mit großer Eleganz zersäbelte - letztlich erbrachten auch diese Filme den Beweis dafür, dass die Grausamkeit nicht mehr Mittel der Darstellung ist, sondern ihr absoluter Endpunkt.

Es wäre zu einfach, die Verantwortung bei den kriegerischen Zeitläuften zu suchen, schließlich hatte der Vietnamkrieg beeindruckende Kriegs- und Horrorfilme zur Folge. Eher steht die Krise der Gewalt für eine allgemeine Stagnation des Hollywood-Kinos. In welcher Mainstream-Produktion der letzten Monate wurde wirklich etwas verhandelt? Wer nichts zu sagen hat, sorgt immerhin noch für eine gewisse Aufmerksamkeit, indem er blind ins Blut hineinpatscht.

Es ist nur konsequent, dass sich am Ende dieses mit Gewaltbildern zugedröhnten Jahres eine gute alte Begleiterin der Adventszeit regelrecht verflüchtigt hat: die Weihnachtsaggression. Fast sentimental erinnern wir uns an jene Tage, als der Besinnungsdruck seine ganz eigenen Bildwelten produzierte. Als wir uns nach dem samstäglichen Geschenkekampf im Berliner KaDeWe genötigt fühlten, auf den glockenhellen Weihnachtschor im Erdgeschoss einzuschlagen und aus den Glühweindünsten der Christkindlmärkte die eine oder andere Amokfantasie aufstieg.

Zwar versorgen uns einfühlsame Fernsehsender während der Feiertage immer noch mit einem angenehm schrottigen Sublimierungsprogramm. Aber brauchen wir nach diesem Kinojahr wirklich noch den Horror von Der Rasenmäher-Mann und Bloody Wedding?

Diesmal, nur diesmal, werden wir wohl friedlich voll gefressen Sissi, Heidi und She's so lovely einschalten und von den spinnwebzarten Liebesfilmen des nächsten Jahres träumen. Von Romanzen und saftigen Melos. Von cleveren Science-Fiction und tollen Psychodramen. Hingegen sollen sich die Krieger, Feldherren, Pumpgun-Killer und Samurai ins Eckchen stellen und erst wieder herauskommen, wenn sie uns wirklich was zu sagen haben.