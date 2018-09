Adalbert Stifter:

Bergkristall

Publikation PNø1 Bibliothek der Provinz, Weitra 2004 - 91 S., 11,- e

Es fragt sich wirklich, warum man Weihnachten und Silvester immer mit Schnee verbindet, obwohl es doch hierzulande immer schneit, nur nie an Weihnachten und Silvester. Der Grund liegt natürlich in den alten Liedern (Leise rieselt der Schnee) und in den alten Geschichten, die auch da weiterwirken, wo kaum einer sie noch kennt. Eine dieser wunderbaren alten Geschichten ist Stifters Bergkristall, die Geschichte zweier Kinder, die am Heiligen Abend zur Großmutter aufbrechen, die auf der anderen Seite des Berges wohnt (wir befinden uns im tiefen Österreich), und auf dem Heimweg von einem so heftigen Schneefall überrascht werden, dass sie Weg und Steg verlieren. Wie sie dann doch noch gerettet werden (wozu der großmütterliche Kaffee, damals noch ein spezieller Luxus, viel beiträgt), das muss man lesen, und man wird, wenn man es nicht schon gewusst hat, sehen, dass Stifter einer der Größten ist.

Die Nacht

Gedichte

Hrsg. von Evelyne Polt-Heinzl und Christine Schmidjell -