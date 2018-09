Inhalt Seite 1 — Die Spießerwelt ertragen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Ich danke Harald Martenstein für diesen Artikel und freue mich für sein Kind, dem ein Grips-Theater-Verbot nun den Weg ebnet in die Welt des Konformismus, der Spießigkeit und Anpassung. Natürlich wünsche ich dem Kind auch, dass die Grips-Dosis, die es ja nun schon mitbekommen hat, ausreichen möge, diese Spießerwelt zu ertragen.

Harald Martenstein spricht mir aus der Seele: Mit seiner Sympathie für Volker Ludwig und mit seinem Umschwenken auf die Seite Sophie Dannenbergs. Obwohl ich sicherlich mit der 68er-Sozialisation einer Sophie Dannenberg nicht mithalten kann, war doch auch meine Kindheit geprägt von Schallplatten des Grips Theaters, ich sang Mädchen sind genauso schlau wie Jungen, schmierte dabei Jogurt auf den Glastisch im Wohnzimmer, trug Lederhosen und Dirndl übereinander und erzitterte vor Franz Josef Degenhardts Wolf-Stimme auf der Rotkäppchen-Version von Floh de Cologne, in der das kluge Rotkäppchen die Kleintiere des Waldes zu einem solidarisch en Kampf gegen den Zigarre schmauchenden Wolf aufruft: Am Ende siegen sie und singen im Chor von Mut, Einigkeit und Freundschaft. Das war meine Lieblingsplatte - dicht gefolgt von Rossi, wenn Du wärest, einem völlig unverständlichen Tonmitschnitt aus der italienischen Zeichentrickserie.

Das war alles schön und frech und frei. Und heute sind mir vor allem die Wörter frei und frech zuwider: Sei doch einfach du! Lieblingsimperativ antiautoritärer Eltern, in dem sich der Aufruf zum mutigen Anderssein kondensierte. Aber wehe, man wollte gar nicht anders sein, sondern gleich (mit wem oder was auch immer)!

Schließlich kommt man dann aus Protest gegen den geforderten Protest, aus Kritik an der geforderten Kritik zur Spießigkeit und zum Normalsein, obwohl man doch eigentlich total d'accord ist mit den lieben 68ern! Und heute werfen Eltern ihren Kindern Spießigkeit vor, ohne vielleicht mal gefragt zu haben, warum sie so leben, wie sie leben. Vielleicht ist es ja einfach unheimlich anstrengend gewesen, immer selbst entscheiden zu müssen, immer ich zu sein, immer zu überlegen, was ich wirklich will und was für mich tatsächlich gut ist. Da darf man sich doch nach 35 Jahren auch mal ein bisschen geschwächt fühlen und am Wegesrand des geringsten Widerstands kurz verschnaufen.

Vielleicht ist das zu einfach oder resigniert oder einfach nur faul.

Vielleicht ist es aber genau der Zwiespalt, in dem viele Dreißiger gerade leben.

BIRGIT SCHÄDLICH, PARIS