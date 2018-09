Inhalt Seite 1 — Hotel L'Andana, Maremma, Italien Seite 2 Auf einer Seite lesen

Ob wir diese Kolumne ausnahmsweise zu In fremden Badewannen umtaufen dürfen? Diese Wanne hätte es verdient. Sie steht, steingefasst, im riesigen Badezimmer der Suite des Hotels L'Andana in der Maremma, wo die Toskana ans Tyrrhenische Meer reicht. Und wer darin liegt, kann aus tiefster Geborgenheit um sich blicken wie aus dem Nabel der Welt. Da ist die Vergangenheit, die sich im Fenster geradeaus offenbart. Im Licht der aufgehenden Sonne blickt man auf Pinienzweige, die sich, fein verästelt, in den Himmel krallen. Wenn man auf den Wannenrand rutscht, erkennt man auch die Weinberge dahinter - heitere vita rustica, so weit das Auge reicht. Auf dem Kaminsims zur Linken erscheint die Zukunft in Gestalt eines hochmodernen Flatscreen-Fernsehers mit Satellitenempfang. Auch der Kamin selbst hat etwas Futuristisches. Das Holz darin ist nämlich aus Eisen und wird erst dann lustig prasseln, wenn die Gasleitungen verlegt sind.

Schauen wir lieber nach rechts in die Gegenwart. Dort prangt ein mannshoher Spiegel, in dem sich der andere mannshohe Spiegel an der gegenüberliegenden Wand reflektiert. Drei-, viermal geht das hin und her - öfter nicht, denn irgendwann kommt ja der Kopf des Betrachters dazwischen. Wollte uns hier der Architekt wissen lassen, dass nichts die Perfektion eines Gebäudes so stört wie die Anwesenheit von Menschen?

Nein, wahrscheinlich nicht. Wenn etwas den Charakter des L'Andana auszeichnet, dann gerade die Abkehr von jener sterilen Perfektion, die man von vielen anderen Fünf-Sterne-Hotels kennt. Hier baute man nicht nur im Landhausstil. Es war ein echtes Landhaus, der ehemalige Jagdsitz des toskanischen Erzherzogs Leopold II. nämlich, das hier entkernt und neu zusammengesetzt wurde. Backsteinböden, unverputzte Wände, Möbel aus unbehandelter Eiche kultivieren jene Ursprünglichkeit, die amerikanische Touristen verzückt Oh, it's old! ausrufen lässt, auch wenn das hier nur teilweise stimmt.

Das Haus, das erst im Frühjahr eröffnet wurde und in den kommenden Jahren noch ausgebaut wird, gehört einem internationalen Konsortium, das im Ausland mit dem bekanntesten seiner Teilhaber wirbt: mit Alain Ducasse. Ducasse gilt als einer der bedeutendsten französischen Köche, obwohl er längst nicht mehr am Herd steht, sondern ein weltumspannendes gastronomisches Unternehmen mit vier Hotels und an die zwanzig Lokalen leitet. Man merkt das ein wenig an der bunten Zusammensetzung des ausgezeichneten Personals. Doch zum Erfolgsrezept von Ducasse gehört auch das geschickte Einfühlen in örtliche Traditionen. In der Behelfsküche, die einstweilen nur Hotelgäste verpflegt, bereitet der Küchenchef Christophe Martin keine Haute Cuisine, sondern toskanische Hausmannskost. Mancher Gast wird etwas verblüfft ein Gericht wie Dinkelsuppe löffeln, aber doch zugeben müssen, dass sie auf ihre Art besser nicht sein könnte. Ducasse selbst schaue alle paar Wochen einmal vorbei, erzählt der aus Ägypten stammende Direktor Mohammed Ali - immer dann, wenn wir ihn am wenigsten erwarten. Neulich waren wir ausgebucht und konnten ihm nicht einmal ein Quartier anbieten. Das hat ihn gefreut. Wer die Zimmerpreise kennt, wird seine Freude verstehen.

Zur Noblesse des Hauses gehört, keinen äußeren Prunk aufblitzen zu lassen, mit Ausnahme des langen zypressenbeschirmten Zufahrtsweges, dem das L'Andana (Allee) seinen Namen verdankt. Doch schon an dessen Ende markiert ein handbeschriftetes Pappschild Reception die Rückkehr zum Understatement.

Gusseiserne Bänke im Garten erinnern an die großen Tage der hiesigen Montanindustrie. An der Hausfassade haben sich Tauben eingenistet. Und natürlich blühen Zitronen. Sie blühen gerade jetzt, weil sie in diesem Stadium jüngst hier eingepflanzt wurden. Kaum älter sind übrigens die Rebstöcke rings um das Anwesen - ein Landschaftsgarten, der Nutzfläche spielt.

Das L'Andana macht sich alt. Aber damit passt es in die Umgebung. Denn auch das Land, auf dem es steht, ist Neuland, Schwemmland. Vor hundert Jahren noch war die Maremmaküste sumpfig und bitterarm, eine Brutstätte der Malaria. Aber die Trockenlegung hat fruchtbaren Boden hinterlassen, und allmählich schließen sich die Orte um Grosseto auch touristisch an die übrige Toskana an. Das erste Fünf-Sterne-Hotel im Umkreis leistet dazu seinen Beitrag. Ein richtiges Resort soll es einmal werden - mit Pool, Golfplatz, Tagungsräumen und zwei Restaurants, aber auch einem Häuschen, wo die Gäste ihr eigenes Olivenöl pressen können. Wer darauf verzichten mag, kommt jetzt gerade recht, um die Einführungspreise zu nutzen und zu verfolgen, wie ein Traditionshaus von morgen seine Jugend überspringt.