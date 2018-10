Banda Aceh, Masalee

Sie drücken hinten, sie ziehen vorn, und von der Seite stemmt sich ein Dutzend Männer gegen den Bus. Der Dreiachser hat sich festgefressen im bräunlichen Schlamm auf den Straßen von Banda Aceh und will sich keinen Millimeter bewegen. Zehn Meter entfernt sitzen fünf indonesische Soldaten auf einer Gartenmauer und lassen die Beine baumeln. Sie wiegen ihre Kalaschnikows im Schoß und plaudern über irgendetwas, das sie amüsiert. Einer zückt seine Zigarettenschachtel und lässt sie von Hand zu Hand wandern.

Wer dieser Tage durch den Norden Sumatras fährt, sieht mehr und mehr Soldaten der Indonesischen Streitkräfte (TNI), scheinbar sinnlos versammelt an Straßenecken, vor Moscheen, in Kasernenhöfen. Während um sie herum zahllose zivile Helfer Trümmer beseitigen und Hilfsgüter für die Opfer des Tsunami verladen, tragen viele Regierungssoldaten nur ihr Gewehr durch die Landschaft. Drei Wochen nach der Flut präsentiert sich Aceh nicht mehr nur als Katastrophengebiet. Es ist auch immer noch Bürgerkriegszone.

Zwar haben die Rebellen der Bewegung Freies Aceh (Gam, siehe Kasten) angesichts von über 120000 Toten auf Sumatra einen Waffenstillstand ausgerufen, und auch die Militärspitze hat angeordnet, die Kampfhandlungen auszusetzen. Doch keine der beiden Seiten traut diesem notgeborenen Frieden.

Es herrscht Angst, dass die Armee die Provinz wieder abriegelt

Der Anführer der Gam, Malik Mahmud, glaubt mittlerweile, die indonesische Armee wolle die Situation nutzen, um den acehnesischen Rebellen ein für alle Mal den Garaus zu machen. "Wir wissen, dass sich die Armee für eine groß angelegte Offensive rüstet", sagt Malik, der als selbst ernannter Ministerpräsident von Aceh im schwedischen Exil lebt. "Sie verlegen immer mehr Soldaten nach Aceh. Aus Feldberichten weiß ich, dass Truppen in Gebiete einmarschieren, die von uns kontrolliert werden und die von dem Flutdesaster nicht betroffen sind." Dazu gehörten der Bezirk Pidie im Osten der Provinz, Teile von Nord-Aceh und die Ostküste von Banda Aceh. Malik vermutet, die Regierung in Jakarta wolle Aceh so bald wie möglich wieder abriegeln und Helfer sowie Journalisten nach Hause schicken. "Dann können sie erneut tun, was sie wollen, ohne dass sie jemand dabei beobachtet."

Umgekehrt fürchtet das indonesische Militär, die Unabhängigkeitskämpfer könnten die Aufmerksamkeit der Weltgemeinschaft nutzen, um den Regionalkonflikt zu internationalisieren. Es könne durchaus sein, warnt der Generalstabschef der TNI, Endriartono Sutarto, dass einzelne Gam-Zellen in nächster Zeit Ausländer oder westliche Soldaten angreifen. "Das ist auch ein Grund, warum so viele Soldaten mit Waffen herumlaufen. Wir müssen für Schutz sorgen. Wenn hier ein Ausländer getötet wird, spricht die ganze Welt darüber. Genau darauf könnte die Gam aus sein." Durch die derzeit weit offen stehenden Türen der Provinz, da ist sich Sutarto sicher, gelangten zudem neue Waffen in die Depots der Separatisten.

Vor der Flutwelle sah es besser aus für Sutartos Truppen. Im Frühjahr 2003 zogen 50000 TNI-Soldaten gegen schätzungsweise 5500 Gam-Rebellen zu Felde. Sie sollten die Entscheidungsschlacht um Aceh schlagen. Friedensgespräche waren zuvor gescheitert, auf beiden Seiten setzten sich die Hardliner durch, Indonesiens Staatspräsidentin Megawati Sukarnoputri verhängte das Kriegsrecht und befahl die Invasion. Sechs Monate später schien die Gam förmlich ausradiert zu sein; die TNI behauptete, fast 2000 Rebellen getötet, 2100 festgenommen und 1280 zur Aufgabe gezwungen zu haben. Doch die Führung der Guerilla hat den Ansturm offenbar unversehrt überstanden. Die Kontrolle über die Rebellengebiete im Inneren der Insel haben die Regierungstruppen trotz allen Blutvergießens nicht herstellen können. Außerhalb von Banda Aceh, warnt die Armee immer wieder Helfer und Journalisten, könne nicht für die Sicherheit von Ausländern garantiert werden.