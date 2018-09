Beispiel Chile: Vor 20 Jahren war das Land eines der Armenhäuser Lateinamerikas. Das Durchschnittseinkommen war nicht einmal halb so hoch wie das der Argentinier. Heute gehören die Chilenen zu den reichsten Nationen ihres Erdteils, und dem World Economic Forum gilt das Land im Westen der Anden als besonders wettbewerbsfähig. Einzig Chile sei dem "Feuerring" aus Diktatur, Wirtschaftskrise und Verwahrlosung entkommen, erklärt der politisch engagierte Literat Mario Vargas Llosa.

Was ist geschehen? Chile hat wie kein zweites Land den Staat zurückgedrängt und die Grenzen für den Welthandel eingerissen. Zwar sind die Einkommen ungleich verteilt, aber während früher die Hälfte der Einwohner in extremer Armut lebte, ist es heute weniger als ein Viertel. Die Rechnung der Reformer ist aufgegangen – Chile ist der Musterfall für Liberalisierer.

Beispiel Malaysia: Das Land hat sich besonders schnell von der Asienkrise 1997 erholt und gilt als Insel der Stabilität in Südostasien. Die Wirtschaft wächst langfristig mit einer Rate von vier Prozent und mehr im Jahr, die Exporte steigen, die Auslandsinvestitionen fließen weiter – trotz der chinesischen Konkurrenz.

Und was ist hier geschehen? Malaysia hat sich in Wort und Tat gegen den Internationalen Währungsfonds (IWF) und seine Botschaft der Liberalisierung aufgelehnt. Stur und stolz hat die Regierung junge Industrien gefördert und mit Handelsschranken geschützt. Gleich nach der Asienkrise hat sie ihre Währung an den Dollar gekoppelt und – die vielleicht größte "Sünde" überhaupt – den Kapitalverkehr kontrolliert. Heute müssen selbst die Finanzexperten des IWF zugeben, dass die Malaysier mit ihrer Politik gut gefahren sind.

Wer sich gegen den Markt stemmt, muss irgendwann dafür bezahlen

Schon befindet man sich mitten im großen Wachstumsrätsel: Was schafft Wohlstand? Die Debatte ist in vollem Gange – das Umdenken auch, und zwar auf zwei Ebenen.

Da ist zum einen die Frage, ob der IWF zu weit ging, als er seine Kredite stets an den Zwang zur staatlichen Sparsamkeit und zu freien Kapitalmärkten knüpfte. Selbst die Lenker des Fonds antworten darauf heute mit ja und bemühen sich, stärker auf die Situation des einzelnen notleidenden Landes einzugehen. Freilich gilt: Wer sich gegen den Markt stemmt, muss irgendwann den Preis dafür bezahlen – in Form höherer Zinsen, abrupter Währungsanpassung oder ausbleibender Investitionen. Doch manchmal lohnt es sich trotzdem, um nicht den mühsam gewonnenen Wohlstand und die Stabilität der Gesellschaft einzubüßen.