Mörderdelfine stellen Forscher vor ein Rätsel. Die friedlich wirkenden Tiere mit ihren langen Nasen, als Flaschennasendelfine oder Große Tümmler bekannt, verhalten sich gegenüber nahen Verwandten, den Kleinen Tümmlern oder Schweinswalen, unverständlich aggressiv. Seit Jahren steigt die Zahl toter Schweinswale, die an britischen Küsten angeschwemmt werden. Sie hat sich nach Angaben des Londoner Natural History Museum seit 1995 verdreifacht, mehr als 120 tote Tiere wurden 2004 geborgen. Autopsien ergaben, dass die meisten der Kleinen Tümmler regelrecht totgeprügelt wurden. Davon zeugen Bissspuren, gebrochene Rippen, Risse im Speck und in der Lunge oder innere Blutungen. Die Delfine rammen die viel kleineren Schweinswale und werfen sie wie Bälle durch die Luft. Die Bemühungen, den tödlichen Beifang von Schweinswalen in Fischernetzen zu reduzieren, werden so durch die Delfinrowdys konterkariert.

Als möglicher Auslöser der Mordlust gilt Futterneid in der überfischten See.

Einen Braunen Zwerg gewogen und als viel zu schwer befunden haben Forscher des Max-Planck-Instituts für Astronomie in Heidelberg. Mittels einer neuen, hoch auflösenden Kamera ist es ihnen am Very Large Telescope in Chile gelungen, erstmals den Begleiter eines 50 Lichtjahre entfernten Sterns abzubilden. Aus der beobachteten Bahn konnten die Astronomen dann seine Masse berechnen. Zu ihrer Überraschung war der vermeintliche Braune Zwerg fast doppelt so schwer und 400 Grad kühler als es theoretische Modelle für diese Objekte vorhergesagt hatten. Die Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis zwingt die Forscher nun, ihre Modellrechnungen zu überarbeiten. Viele der bisher als junge Braune Zwerge klassifizierten Objekte dürften fortan als eigenständige Sterne gelten. Die Präzision der hiermit erprobten Kamera setzt neue Maßstäbe. Sie übertraf sogar die Auflösung des Weltraumteleskops Hubble.

Wer bei einer Unterhaltung Missverständnisse vermeiden möchte, sollte sich unter vier Augen mit seinem Gegenüber auseinander setzen, statt zum Telefon zu greifen, glauben Forscher von der University of California um Virginie van Wassenhove (PNAS, Online-Ausgabe, 10. bis 14. Januar 2005). Denn wenn das Gehirn neben den akustischen zusätzlich visuelle Informationen - etwa in Form der Mundbewegungen - bekommt, kann es sprachliche Inhalte wesentlich schneller und präziser verarbeiten. Die Forscher spielten Versuchspersonen Tonaufnahmen ähnlich klingender Silben vor, zum Beispiel pa, ta oder ka, und maßen ihre Hirnströme mit einem EEG. Personen, die auf einem Bildschirm zusätzlich den Sprecher sehen konnten, zeigten früher eine Reaktion auf das Gesprochene und machten weniger Fehler beim Erkennen der Silben.