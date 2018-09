Anzug, Hemd, Krawatte, die Haare ordentlich - sah der Aufzug der Autonomen auf dem Campus nicht immer anders aus? Und doch ist Johann-Dietrich Wörner so etwas wie ein Chefautonomer. Er ist Präsident der Technischen Universität Darmstadt, die seit wenigen Wochen Freiheiten genießt, von denen andere Hochschulen in Deutschland noch träumen.

Der Präsident beruft neue Professoren, verhandelt mit ihnen, ernennt sie. Er entscheidet, ob er sie als Beamte oder Angestellte einstellt. Früher war das eine langwierige Prozedur zwischen Senat, Hochschulleitung, Ministerium, bei der der Minister das letzte Wort hatte. Heute übernimmt die Hochschulleitung die Verantwortung für das gesamte Personal, sie managt den Haushalt, die Grundstücke und Bauten, sie garantiert den Studenten ein zügiges Studium, und sie allein legt Zulassungsbeschränkungen für Studienfächer fest. Kein Minister redet rein, die Politik hat losgelassen - so viel Autonomie war nie.

Es ist ein Modellversuch, getragen von der Überzeugung, dass nur unabhängige Universitäten zu Spitzenuniversitäten werden können. Wettbewerbsvorteil Autonomie. Auch in anderen Bundesländern, vor allem Baden-Württemberg, Niedersachsen und Hamburg, ziehen sich die Landesregierungen zurück und übertragen den Universitäten mehr Verantwortung. Aber ganz vorne ist die TU Darmstadt (TUD).

Wörner hat lange dafür gekämpft, zehn Jahre, sagt er. Er sitzt im sechsten Stock des Verwaltungsgebäudes, Karolinenplatz 5, Zimmer 666. Aus den Fenstern hat man einen freien Blick über den Campus, über die Stadt, bis zum Taunus.

19 000 Studenten hat die Technische Universität mit dem Schwerpunkt Ingenieurwissenschaften.

Er sieht sich nicht als Entfesselungskünstler, der die Autonomie mit einen Ruck geschafft hat. Eine Fessel, die besonders schmerzte, wurde schon 1994 gelöst, mit der Einführung des so genannten Globalhaushaltes - da war Wörner noch nicht im Amt. Früher war es doch so, erzählt er. Es hieß, dieses Geld dürft ihr nur für Bleistifte ausgeben, dieses nur für Personal. Selbst für Dienstreisen musste die Universität Anträge beim Ministerium stellen. Leben in einer nachgeordneten Behörde eben.

Heute entscheidet die TUD selbst, was sie mit ihrem Jahresetat von 225 Millionen Euro anfängt. Wie sie das Geld für Forschung, Personal oder Neubauten einsetzen will. Begrenzungen bleiben natürlich. So sind Gehälter etwa an die so genannte Wissenschaftsbesoldung gebunden. Professoren können nicht das Doppelte oder Dreifache bekommen, aber der Spielraum ist deutlich größer geworden, sagt Wörner.