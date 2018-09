Man braucht Geduld beim Warten auf die Wahlergebnisse im Irak. Nach zehn Tagen wurde die Bekanntgabe des Endresultats weiter verschoben. Offiziell liegt der Grund in einem versuchten Wahlbetrug. 300 Kisten mit Stimmzetteln wurden nach Informationen der New York Times in der nördlichen Nineveh-Region von bewaffneten Männern "entführt", um später mit gefälschten Stimmzetteln in die Wahllokale zurück gebracht zu werden. Da jedoch selbst in der Vorzeigedemokratie der Vereinigten Staaten bei den letzten Präsidentschaftswahlen vielfach die Korrektheit des Wahlvorgangs angezweifelt wurde, schlagen die Wellen der Empörung auch nicht sonderlich hoch. Im Gegenteil: Die Reifung der jüngsten Demokratie rückt weit in den Hintergrund, im Irak herrscht wieder business as usual. Und das ist geprägt von Gewalt. Seit dem Wochenende starben mindestens 70 Menschen durch Terroranschläge oder gezielte Ermordungen. Neben der Journalistin Giuliana Sgrena wurden ein Regierungsmitarbeiter und vier inzwischen befreite Ingenieure entführt. Optimisten, die bereits kurz nach der Wahl einen Sieg der Demokratie über den Terror ausriefen, halten sich nun zurück. US-Verteidigungsminister Rumsfeld äußerte sich in einem ABC- Interview hoffnungsvoll, aber nicht zuversichtlich hinsichtlich der demokratischen Zukunft des Irak. Dabei zeigten die meisten Iraker, nämlich 60 Prozent, großes Interesse daran, trotz der Gefahr von Terroranschlägen zur Wahl zu gehen. Getrübt wurde diese hohe Motivation zur Stimmabgabe nur durch den ausgerufenen sunnitischen Wahlboykott. Nach den aktuellsten Wahlauszählungen vom Montag kommt die größte sunnitische Partei, die vom Interimspräsident Ghazi al Jawar geführt wird, auf nur weniger als ein Prozent – obwohl die Sunniten etwa ein Fünftel der Iraker ausmachen. Eindeutiger Wahlsieger nach diesem Zwischenergebnis, das sich auf mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen bezieht, wäre die Vereinigte Irakische Allianz (VIA), ein Zusammenschluss von Anhängern schiitischen Glaubens. Es gilt als sicher, dass diese vom Großajatollah Sistani unterstützte Partei mehr als die Hälfte der Stimmen erhält. Sie wird allerdings nicht die Zwei-Drittel-Marke überschreiten, die Voraussetzung für die Regierungsbildung ist. Als Koalitionspartner kommt der Parteienblock der Kurden in Frage, der gut ein Viertel der Sitze des neuen Übergangsparlaments erhalten dürfte. Der bisherige Premier Ijad Allawi, ein laizistischer Schiit, wird bei unter zwanzig Prozent der Stimmen bleiben. Andere Parteien haben nur marginale Voten erhalten. Die Verhandlungen zur Koalitionsbildung sind in vollem Gange, doch die Schachereien sollen vom Licht der Öffentlichkeit weitgehend ferngehalten werden. Wahlbeobachter halten den verdeckten Machtkampf für den wahren Grund für die Verzögerung der Ergebnisbekanntgabe. Wegen des Stabilitätserhalts im gewalterschütterten Land wolle man die Neuverteilung der Macht in den Hinterzimmern weitgehend auspokern, bevor das Volk mit einem Ergebnis konfrontiert wird, das ansonsten Verwirrung und ein Machtvakuum auslösen würde, munkelte die dpa. Das Pokerspiel, das in diesen Tagen im Land des Euphrats und Tigris gespielt wird, gehört nicht zu den übersichtlichsten. Nicht nur die Reglements, die eine Vernachlässigung einer Ethnie verhindern sollen, tragen dazu bei, auch die komplizierten Machtverhältnisse innerhalb der Parteien und Regionen sind ausschlaggebend. Die designierten Gewinner der Wahl, die Vereinigte Irakische Allianz, können sich zwar über einen Sieg deutlich freuen. Sie müssen aber auch eine interne Lösung für die Besetzung des wichtigsten Postens finden, den sie wohl zugesprochen bekommen, den des Ministerpräsidenten. Anwärter gibt es in dem Parteienkonglomerat genug, vom Vorsitzenden des Teheran-nahen Obersten Rates der Islamischen Revolution, Asis al-Hakim, über den jetzigen Finanzminister Adil Abdel Mahdi bis hin zum Dawa-Chef Ibrahim Dschafari. Zugleich ist dieser innerparteiliche Machtkampf ein Gezerre um die Rolle der Religion im Staat. So verlangten viele schiitische Geistliche letzte Woche, die neue Verfassung an islamisches Recht anzubinden. Hier stehen ihnen die gemäßigten Kurden und die eher säkulare Partei Allawis gegenüber.Während Allawis Partei wahrscheinlich eine oppositionelle Rolle im neuen Parlament einnehmen wird, spielen die Kurden noch die Rolle des hoch gefragten Koalitionspartners. Allawis Partei würde sie gerne für eine kraftvollere Opposition an seiner Seite einbinden. Doch die Verlockung, an der Macht mitzuwirken, dürfte die Kurden zu stark anziehen. Nach den überragenden Wahlergebnissen aus dem kurdischen Norden – die beiden zusammengelegten Kurdenparteien kamen auf eine Million Stimmen gegenüber 60.000 Voten für eine islamistische Partei – haben sie schon ihren Anspruch auf den Präsidentensitz im neuen Irak angemeldet. Auch Autonomiebestrebungen für einzelne nördliche Regionen machten sie deutlich – ein rotes Tuch für die Türken, deren Außenminister hatte vorsorglich schon mal mit einem Einmarsch gedroht.Auch die niedrige Wahlbeteiligung der Sunniten könnte zum Problem werden, ist doch der momentane Terror weitgehend auf sie zurückzuführen. Wird die Volksgruppe, die jahrzehntelang den Irak beherrschte, im neuen Parlament nicht repräsentiert, verkommt ein einheitlicher Irak zum reinen Wunschtraum.