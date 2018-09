Rom

Giuliana Sgrenas Porträt hängt in Übergröße am Senatorenpalast auf dem Kapitol in Rom. Sie soll präsent sein für ihre Mitbürger – und Italien schaut hin. Jeden Tag gibt es Solidaritätskundgebungen, in den großen Städten wie in ihrem Heimatort Masera nahe der Schweizer Grenze im Piemont. Seit ihrer Entführung am vergangenen Freitag eröffnen die Nachrichtensendungen in Fernsehen und Rundfunk mit dem Stand der Ermittlungen, die ersten Seiten der Zeitungen bringen Berichte und Appelle, allen voran Il Manifesto, das römische Blatt, das Sgrena in den Irak entsandt hat.

Obwohl Il Manifesto sich selbst als "kommunistische Tageszeitung" bezeichnet, ist die Solidarität nahezu total. Nur die rechtspopulistische Gazette Libero kommentierte: "Die Genossen vom Manifesto haben Sgrena losgeschickt, ohne eine Versicherung abzuschließen. Und nun verlangen sie, dass Berlusconi für sie das Lösegeld bezahlt. Silvio wird es tun: Leuten aus Schwierigkeiten zu helfen, die ihn beschimpfen, ist seine Spezialität." Doch Silvio Berlusconi schweigt. Er hat das Feld seinem Vize, Außenminister Gianfranco Fini überlassen. Anders als sein Vorgänger Franco Frattini will Fini Öffentlichkeit herstellen – eine Strategie, die aus den Erfahrungen des vergangenen Kriegsjahres erwachsen ist. Im Frühling waren zunächst vier im Irak beschäftigte italienische Bodyguards entführt worden, einer von ihnen wurde ermordet. Im August traf es Enzo Baldoni, einen freien Mitarbeiter der linken Wochenzeitung Il Diario. Wenige Tage nach Baldonis Verschleppung schickten die Geiselnehmer ein Foto, das die ermordete Geisel zeigte.

"Wir dürfen nicht noch einmal den furchtbaren Irrtum begehen, der uns mit unserem Kollegen Enzo Baldoni widerfahren ist", hat bei einer Kundgebung für Giuliana Sgrena der Vorsitzende des italienischen Journalistenverbandes, Paolo Serventi Longhi, gesagt. "Als er entführt wurde, haben wir stillgehalten und geschwiegen." Möglicherweise wurde Baldoni sofort nach der Geiselnahme getötet. Man weiß jetzt in Rom: Die ersten Stunden und Tage nach der Entführung sind die wichtigsten. Und bei Bekennerschreiben ist Vorsicht geboten. Im Fall Sgrena setzten verschiedene Gruppen Botschaften ins Internet. Die erste stellte ein Ultimatum für den Abzug der 3000 italienischen Soldaten aus dem Irak. Der Zeitpunkt verstrich. Der Islamische Dschihad kündigte am Montag an, Sgrena werde freigelassen, weil man erkannt habe, dass sie "keine Spionin" sei. Die Ermittler bezweifeln die Authentizität dieser Schreiben. Sie nehmen an, dass sich Sgrena nicht in den Händen dieser islamistischen Gruppen befindet, weil Beweismittel wie ihre Passnummer, Fotos oder Videos fehlen. Die am Dienstag verbreitete Behauptung der Mudschahedin-Brigade, die Journalistin getötet zu haben, wurde nicht als glaubwürdig bewertet.

Die Öffentlichkeit war bereits für die beiden Aufbauhelferinnen Simona Torretta und Simona Pari mobilisiert worden. Ihre Geiselhaft nahm einen glücklichen Ausgang. "Wir haben früher nicht geahnt, dass unsere Stimme die arabische Welt in ihrem Innersten treffen kann", sagt Frattini heute. "Jetzt wissen wir, dass es unabdingbar ist, Kräfte zu erreichen, die Druck auf die Entführer ausüben. Und sei es nur, um zu bewirken, dass sich die Geiselnehmer isoliert fühlen. Man muss deutlich machen, dass die Entführten nicht im Irak sind, um unsere Regierung zu vertreten, sondern zum Beispiel im Einsatz für die Flüchtlinge von Falludscha, wie Giuliana Sgrena."

Das tut Fini, der Sgrena immer "meine Kollegin" nennt, denn der Außenminister hat selbst als Journalist gearbeitet – für die damalige Parteizeitung der Neofaschisten . Der oberste Diplomat wirbt im arabischen Sender al-Dschasira für die entführte "Freundin des irakischen Volkes". Seinen Antrittsbesuch bei Wladimir Putin nutzt Fini, um auch die russische Regierung in die Bemühungen um Sgrenas Befreiung einzubeziehen. Die Italiener lassen nichts unversucht. Das Echo aus dem Irak, wo die Ermittlungen offenbar größtenteils von den Amerikanern geführt werden, gibt ihnen Recht. Die sunnitischen Ulema verurteilen Sgrenas Entführung, der Terrorist al-Sarqawi erklärt, er habe nichts damit zu tun. In Rom hoffte man noch am Dienstag, dass die Geiselnehmer unter wachsendem Druck ihre Geisel freiließen, wenn sie merken würden, dass sie aus dem islamistischen Umfeld keine Unterstützung bekommen.

Hinter den Kulissen aber wächst die Angst vor Erpressbarkeit: Der Fall Sgrena könnte nicht der letzte sein, und die Bereitschaft der Italiener, "außer der Legitimation von Gewalt bei Verhandlungen nichts auszuschließen" (Frattini), könnte sich als Bumerang erweisen.

Bei allem Einsatz für die Pazifistin Sgrena, so mahnte die liberale Turiner La Stampa, dürfe man die Überzeugungen der Entführten nicht in den Mittelpunkt stellen: "Sonst impliziert man, dass in einem anderen Fall die Ermordung der Geisel weniger schwerwiegend oder sogar akzeptabel wäre." Im Übrigen ist von Meinungsverschiedenheiten derzeit kaum die Rede. Als Fini auf Valentino Parlato traf, einen der Gründerväter des Manifesto, reichte der Außenminister dem Kommunisten die Hand und sagte: "Parlato, jetzt ziehen wir an einem Strang. Und wenn diese schlimme Sache vorbei ist, sind wir Gegner wie vorher."