Synopsis: Das Heimmädchen Nina (Julia Hummer) lernt die Streunerin Toni (Sabine Timoteo) kennen. Sie verbringen Zeit miteinander. Klauen Klamotten, um zu einem Casting zu gehen und werden auf eine Party eingeladen. Eine Französin taucht auf. Sie behauptet, Ninas Mutter zu sein. Kritik: In Petzolds Film Die innere Sicherheit (2000) spielte Julia Hummer die Tochter eines RAF-Pärchens, das seit zwanzig Jahren untergetaucht ist und gerne einmal ein ganz normales Leben führen würde. Auch diese Kleinfamilie hat etwas Gespenstisches an sich, und nicht zufällig hatte der Film den Arbeitstitel Gespenster. Während andere Filmemacher um das Leben außerhalb der Normalität bemüht sind, kommt Petzold genau aus der anderen Richtung: "Ich mag es, wenn die Figuren von Anfang an außerhalb der Normalität stehen, wenn sie von draußen kommen. Ich mag dieses Bestreben der Figuren, normal zu werden, Teil irgendeiner Normalität oder eben der Vorstellung von Normalität zu werden." Nina ist auf der Suche nach Zuneigung. Als ihr Tina ihre Freundschaft anbietet, geht sie dankbar darauf ein und folgt ihr willenlos überall hin. Völlig unerwartet taucht eine reiche Französin auf, die meint, Ninas Mutter zu sein. Nina folgt ihr in ein Hotel und lässt sich zum Frühstücken einladen. Alles könnte so wunderbar werden, und Nina, die zuvor kaum etwas sagt und geradezu transparent wirkt, hat zum ersten Mal ein kleines Leuchten in ihren Augen. Doch da kommt auch schon der Mann der Französin und behauptet, seine Frau sei geistig krank. Ihre Tochter sei tot. Sie suche dennoch seit Jahren nach ihr, und glaube sie immer wieder zu finden. In ihrer Handtasche trägt sie ein Foto, auf dem per Computer das Bild der dreijährigen Tochter einem Alterungsprozess unterworfen wurde. Gespenstisch.Die sorgsam ausgewählten Drehorte – ein unbelebter Park, große leere Parkplätze, unmenschliche Shopping Mall Architektur – verstärken den gespenstischen Eindruck einer Stadt, in der jede menschliche Wärme verloren ging. Die knappen Dialoge unterstreichen die Kälte der Atmosphäre. Als Nina nach einer Party in einem fremden Haus aufwacht und dort ihre Freundin Tina sucht, findet sie nur die Frau des Gastgebers. "Wo ist Tina?" fragt sie unsicher. "Die ist mit meinem Mann zum Ficken", erwidert diese und fügt hinzu: "Hau ab." Christian Petzold ist nach Die innere Sicherheit und Wolfsburg wiederum ein stilles, kleines Meisterwerk gelungen. Aber diesmal eines, das den Weg in den Wettbewerb geschafft hat. Nana A.T. Rebhan