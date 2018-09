Das deutsche Staatsdefizit hat im Jahr 2004 bei 3,7 Prozent gelegen und damit die europäischen Defizit-Grenze von drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts deutlich überschritten, teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden heute mit. Insgesamt beträgt das Finanzierungsdefizit des Bundes 2004 80,3 Milliarden Euro – davon entfielen 51 Milliarden auf den Bund, 28,3 Milliarden auf die Länder, 300 Millionen auf die Gemeinden und 700 Millionen auf die Sozialversicherung.Für das laufende Jahr strebt Finanzminister Hans Eichel an, die europäische Defizitgrenze in diesem Jahr erstmals nach drei Jahren wieder einzuhalten. Experten allerdings sehen die Erfolgsaussichten dafür skeptisch. Über eine flexiblere Auslegung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes und neue Kriterien für die Interpretation eines überhöhten Defizits wird derzeit in der EU heftig gestritten. Ziel der Bundesregierung ist es, auf dem Gipfel im März in der Anwendung des Paktes eine Einigung über mehr Flexibilität und Wachstumsorientierung zu erzielen.