Das Energiewirtschaftsgesetz aus dem Jahr 1935 ist von allen Wirtschaftsministern und Parlamenten der späteren Bundesrepublik Deutschland nicht angetastet worden. So können die Energieversorger für Strom und Gas wie niemand sonst ihr Koppelungsgeschäft mit den Kunden machen: Der Kunde bietet an, Energie zu kaufen, bekommt die aber nur geliefert, wenn er gleichzeitig ein Zählwerk mietet, mit dem die Ware gezählt wird.

Noch nie hat mir mein Metzger Wurst verkauft, mit der Auflage, für seine Waage und das Bereithalten der Wurst monatliche Beiträge zu entrichten.

Dass das Energiewirtschaftsgesetz sich annähernd 70 Jahre lang halten kann, liegt nicht an einem Ministerium - es müsste von Bundestag und Bundesrat geändert werden. Da kommt es dann darauf an, wie viele Abgeordnete auf Gehaltslisten von RWE und Co. stehen. Einige der Gehaltsempfänger sind namentlich bekannt - wie die abstimmen, weiß natürlich keiner.

Glaubt wirklich jemand, dass deutsche (nicht nur) Energieunternehmen etwas Bestechendes haben?

KLAUS P. BOTHE, WENDEN-SCHÖNAU