Der größte aller Dramatiker, William Shakespeare, ein Engländer, lässt seinen Helden darüber nachdenken, was am Ende bleibt von uns allen. Hamlet, Akt V, Szene I: Ein Kirchhof. Ein Totengräber stößt auf einen Schädel und wirft ihn aus dem Grab, Hamlet, der melancholische Dänenprinz, hebt ihn auf: "Der Schädel hatte einmal eine Zunge und konnte singen… Ja, ja, und nun Junker Wurm…"

Hamlet späht in leere Augenhöhlen und sinniert, welcher Geist dahinter gewohnt haben mag. Die Friedhofsszene ist ein Urmoment englischer Kultur, unerschöpflicher Quell der Melancholie und des schwarzen Humors, und ihr geheimer Held ist "Junker Wurm". Selbst unsere Besten sind dazu verdammt, Staub zu werden, über welchen die Nachfolgenden wandeln. "Zu was für schnöden Bestimmungen wir kommen, Horatio!", sagt Hamlet. "Warum sollte die Einbildungskraft nicht den edlen Staub Alexanders verfolgen können, bis sie ihn findet, wo er ein Spundloch verstopft? … Der große Cäsar, tot und Lehm geworden, / Verstopft ein Loch wohl vor dem rauhen Norden."

Der Herrscher als Lehmpfropfen. Shakespeare hat die Weltgeschichte so ungerührt auf ihre fürchterlichsten Momente konzentriert, dass sie als "großer Mechanismus" erscheint (so der Literaturwissenschaftler Harold Bloom), welcher die Menschen, allen voran die königlichen, zermalmt.

Nun erreicht uns die Meldung, Prinz Charles, das melancholischste, feinsinnigste und also Hamlet-ähnlichste Mitglied der englischen Königsfamilie, werde seine ihm in 34 Jahren der außerehelichen Leidenschaft verbundene Freundin Camilla Parker Bowles heiraten; jene Frau, der er einst in einem später veröffentlichten Telefonat gestanden hatte, er wolle ein Tampon in ihrem Schoß sein.

Charles und Camilla sind zwar, was ihren gesellschaftlichen Rang betrifft, Figurenmaterial für Shakespeare, aber die Zeit der Königsdramen ist vorbei. Die prägenden Stücke von heute sind Farcen, und deren Meister ist Alan Ayckbourn. Ayckbourn, auch ein Engländer, schreibt über die Mühen der modernen Menschheit, den Pleuelstangen, Zahnrädern, Kolben des "großen Mechanismus" auszuweichen. Wo Shakespeare die Menschen exemplarisch fallen lässt, sieht Ayckbourn sie alltäglich hüpfen, stolpern und tanzen. Wo bei Shakespeare die Männer Macht und Bedeutung haben, sind bei Ayckbourn längst die Frauen Trägerinnen der Potenz und des Lebenswillens. In seinem Werk finden wir Damen vom Schlag Camilla Parker Bowles’; seine Männer sind einfühlsame, zaudernde Wichte. Kein Zweifel, Prinz Charles ist mit Stolz und vollem Bewusstsein ein Mann von und für Alan Ayckbourn: Er weiß um die eigene Winzigkeit. Der künftige König einer Weltmacht wünscht sich, im Schoß seiner Geliebten zu verschwinden? Man hat das fehlgedeutet als einen Wunschtraum tiefster Regression: getragen zu werden vom gierigen Weib und selbst nicht Auge, Ohr oder Geist zu sein, sondern bloß Zäpfchen, Zellstoff für die Säfte der Geliebten.

Eigentlich hat Charles nur Shakespeare genau gelesen. Dort steht: Mächtiger Mann, spar dir Raubzug und Welteroberung. Der Wurm findet dich doch; freunde dich mit ihm an, mach dich klein. Charles hat in einem Moment der Lust die Verwandlung in den Wurm, der ihn einst fressen soll, selbst besorgt. Lange Jahre hat man ihm und seiner Geliebten diese Fantasie nachgetragen. Charles und Camilla sind älter und skurriler geworden, sie sind gemeinsam im Boden versunken und vorsichtig wieder herausgekrochen, und sie lieben sich, unter der Last des vereinigten Welthohns, immer noch. Zuletzt ist an Charles diese Leidenschaft, seine sture Liebe zu Camilla, die ihre Reize vor der Welt zu verbergen und für ihn zu hüten weiß, das wahrhaft Königliche. Er überragt alle Könige Shakespeares; er war Wurm und ist Mensch geworden.

Peter Kümmel