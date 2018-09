Inhalt Seite 1 — Hoffnung in Blassorange Seite 2 Auf einer Seite lesen

Chisinau

Politik ist in Moldawien oft eine schmutzige Angelegenheit. Fast bleibt der Kandidat der Demokratischen Partei auf der Fahrt zu seiner Wahlkampfveranstaltung in einem Schlammloch stecken, in dem der Gänseschwarm vom Wegesrand bequem einen Badeplatz fände. Dreck spritzt zur Windschutzscheibe hoch, als Dumitru Braghis das Auto aus dem schmierseifigen Grund herausmanövriert. Auf der Rückbank langweilt sich sein Fahrer. Stillsitzen und Nichtstun sind Braghis' Sache seit Komsomolzenzeiten nicht. Lieber steuert er den Skoda selbst am Dorfgemeinschaftsbrunnen vorbei. Er überholt Menschen, die auch ohne Reisigbündel auf dem Rücken in gebückter Haltung laufen, und lässt die paar jungen Burschen, die auf nichts mehr warten, im Schneematsch abseits stehen. Gut 2.000 Einwohner hat Chirileni, nahe der rumänischen Grenze. Der Oppositionskandidat für die Parlamentswahl am Sonntag will den Verlorenen, die hier leben, eine Stunde lang Hoffnung einreden.

Im heruntergekommenen Kulturhaus haben viele Fensterrahmen schon lange ihre Glasscheiben eingebüßt. Das macht aber nichts, denn hier wird seit zwölf Jahren nicht mehr geheizt. Die potenziellen Wähler setzen sich in Gummistiefeln, Filzmänteln und Pelzmützen unter die letzten fünf Neonröhren des Saales, denen das Leuchten noch nicht vergangen ist. Ein Dorflehrer ruft dazu auf, für die Demokraten zu stimmen. Mit 45 Jahren gehört er zu den Jüngsten im Kollegium. Er muss bei seinem kranken Vater im Dorf bleiben. Andere Lehrer hat auch das verzweifelte Lockangebot der Gemeinde mit Gratisholz für den Ofen daheim nicht im Lande gehalten. Wenn der Berufspolitiker Braghis in Technokratensprache vom Internationalen Währungsfonds und "ökonomischen Subjekt" erzählt, wird es den Menschen im Saal angesichts dieser fernen Planetensysteme noch kälter. Chirileni, wo viele Einwohner weniger als einen Euro pro Tag zur Verfügung haben, ist nicht Braghis' Hochburg, sondern Kommunistenland. Da fährt der Kandidat lieber im bescheidenen Zweitwagen der Ehefrau vor. "Alles andere würden die Menschen nicht verstehen", sagt Braghis über die Bewohner der abgelegenste Ecke des europäischen Hinterhofes.

Einst Fruchtkorb der Sowjetunion, heute ärmstes Land in Europa

Doch nun rückt Moldawien (Republik Moldau) in den Blickpunkt Europas. Nicht nur, weil es mit dem Beitritt Rumäniens zur Europäischen Union in knapp zwei Jahren dessen neue Ostgrenze bilden wird. Das Land von der Größe Nordrhein-Westfalens könnte, nur zwei Monate nach dem Sieg von Wiktor Juschtschenko in der Ukraine, die nächste orangefarbene Revolution mit ihrem Versprechen von mehr Demokratie und engeren Beziehungen zum Westen erleben. Moldawien hätte dann die zweite Stufe der Vertreibung der sowjetischen Geister erreicht, die derzeit noch in der Hauptstadt Chisinau regieren.

Vor vier Jahren gewannen die moldauischen Kommunisten die absolute Mehrheit, nachdem die Demokraten dem Land mit unvollkommenen Reformen einen Schock ohne Therapie versetzt hatten. Das Parlament, das in Moldawien den Präsidenten bestimmt, wählte Polizeigeneral Vladimir Voronin. Er begrenzte dank strikter Kaderpolitik erstmals seit der Unabhängigkeit des Landes sowohl die Zahl der Regierungswechsel als auch die Toleranz gegenüber Andersdenkenden. Die Stabilisierung auf niedrigstem Niveau hat dem ehemaligen Fruchtkorb der Sowjetunion, der für Weinseligkeit und abschätzige Witze (Muster: Ostfriesland) gut war, den Titel des ärmsten Landes in Europa bewahrt.

Moldawiens erfolgreichstes Exportgut sind seine Menschen: Bis zu einer Million der gut vier Millionen Moldauer schuften für Hungerlöhne auf den Baustellen Russlands, Italiens und Portugals oder leiden in den Bordellen des Balkans. Die Arbeitsemigranten senden jährlich eine Milliarde Dollar, das Doppelte des Staatsbudgets, nach Hause. Ihr Geld brachte Moldawien in den letzten Jahren ein instabiles Wirtschaftswachstum durch Konsum. An hochwertiger Produktion mangelt es. Statt das Unternehmertum zu ermutigen, war Voronin vor allem mit dem Schmieden der Machtvertikale nach Wladimir Putins Vorbild beschäftigt. Sein Sohn sammelte währenddessen frühkapitalistisch Banken und Weingüter. "Die Korruption hat in Moldawien ein ungekanntes Ausmaß angenommen", klagt Braghis. "Zwar halten sich die Menschen aus altbekannter Angst noch bedeckt und protestieren nicht, aber die Anspannung steigt deutlich."

Bisher verliert sich die politische Wechselstimmung in Chisinau noch zwischen den Bankfilialen mit ihrem Stil zwischen Berliner Palast der Republik und Paderborner Einfamilienhaus und den ruinierten Seitenstraßen, die nachts in die Dunkelheit abtauchen. Geballtes Orange findet sich nur vor dem Sitz der oppositionellen Christdemokratischen Volkspartei. Ihr Vorsitzender, Iurie Rosca, hat gleich im Dezember auf die Signalwirkung der ukrainischen Siegerfarbe gesetzt. Der 43-Jährige sieht aus wie ein Botschafter der Taliban und gilt als Extremist des rumänischen Nationalismus. Mit orangefarbenen Krawatten, Schals und Jacken nistet er erfolgreich in einer Nische zwischen Politclownerie und ernsthaftem Krawall. Tausend Revolutionsbeobachter schickte er nach Kiew. Kreuzritter der Demokratie von der ukrainischen Jugendorganisation Pora ("Es ist Zeit") und von Kmara ("Genug") aus Georgien kamen im Austausch nach Chisinau. Für seine Partei wirbt ein Plakat, das Rosca auf einer Fotomontage Hand in Hand mit Juschtschenko zeigt.