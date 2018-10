Professor Reppert untersucht die vom Aussterben bedrohten Beutelhörnchen. Sein Assistent Huselkopf soll deshalb nachschlagen, was über sie bekannt ist. Aus diversen Artikeln konnte er Folgendes extrahieren:

»Beutelhörnchen können schwarz, grau, weiß oder braun sein. Sie leben in Höhlen, auf Wiesen oder Bäumen. Manche haben einen buschigen Schwanz, manche nur einen dünnen und manche gar keinen. Wenn das Fell eines Beutelhörnchens mit buschigem Schwanz lang ist, dann ist es braun. Wiesenbeutelhörnchen haben allerdings immer kurzes Fell. Beutelhörnchen mit dünnem Schwanz haben kleine Pfoten. Es gibt etliche Beutelhörnchenarten mit kleinen Pfoten, aber alle haben zwei Dinge gemeinsam: Sie leben nie in Höhlen und sind auch nie schwarz. Schwanzlose Beutelhörnchen hingegen leben immer in Höhlen. Ende des 19. Jahrhunderts waren die Beutelhörnchen mit buschigem Schwanz bei Jägern besonders beliebt; diejenigen unter ihnen mit kurzem Fell wurden schon damals ausgerottet.«

Zunächst ist Professor Reppert erfreut über all diese Ergebnisse, doch dann stellt er fest: »Diese Artikel sind ja alle schon mindestens 15 Jahre alt. Inzwischen sind vermutlich noch viele weitere Beutelhörnchenarten ausgestorben. Fragen Sie mal beim IIAO (International Institute for Animal Observation) nach, was man dort weiß.«

Vom IIAO kann Huselkopf in Erfahrung bringen, dass es nur noch vier lebende Beutelhörnchen gibt. Außerdem wurden Aussagen von Leuten notiert, die kürzlich Beutelhörnchen beobachtet haben:

In einer Wiese wurde ein Beutelhörnchen mit dünnem Schwanz gesehen und auf einem Baum eins mit buschigem Schwanz. Jemand berichtet, drei Beutelhörnchen mit langem Fell gesehen zu haben; zwei davon mit großen Pfoten und eins mit kleinen. Verschiedene Leute berichten von Beutelhörnchen in verschiedenen Farben. Gesehen wurde ein schwarzes, ein graues und ein weißes. Das graue wurde in einer Höhle gesehen, bei den anderen ist der Ort unbekannt.

»Na wunderbar«, freut sich Professor Reppert, »jetzt weiß ich alles über die noch lebenden Beutelhörnchen.« Sie auch?

Zweistein